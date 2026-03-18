La nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que se está tramitando con suma urgencia en el Congreso viene a aclarar muchas situaciones en el fútbol chileno, entre ellas la multipropiedad de los clubes.

Uno de los grandes empresarios del fútbol a nivel internacional y que tiene presencia en el país es el argentino Christian Bragarnik, quien fue consultado sobre la nueva normativa que se está definiendo y aclaró su situación actual.

El ex representante, que también es dueño de Elche, entre muchos otros equipos a nivel mundial, dejó muy en claro cuál es su presencia en la Liga de Primera y aseguró que ahora se mantiene en un solo equipo.

ver también El duro golpe del Presidente Kast a la ANFP: “Suma urgencia” a la reforma de Sociedades Anónimas

Christian Bragarnik habla de Unión La Calera y O’Higgins

Christian Bragarnik, en una rueda de prensa que dio en Elche, aclaró que ya no es parte de la sociedad anónima que controla a Unión La Calera y que solamente tiene presencia en Chile a través de O’Higgins.

“De Unión La Calera salí hace bastante, ya hace más de un año. Me incorporé con otro grupo accionario al club O’Higgins. Entiendo que siempre están las suspicacias”, declaró el argentino.

Christian Bragarnik en el estadio El Teniente de Rancagua. Foto: Photosport

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Luego, aclaró que ya no es más representante de jugadores: “yo creo que ya vengo demostrando que estoy más relacionado con la gestión de clubes que con mi anterior profesión, que es la representación. Sí sigo siendo propietario de una agencia, pero hoy ya no soy agente registrado en la FIFA y creo que no hay ningún problema”.

Por último, declaró que revisará en detalle lo que dictará la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas en Chile y que se ajustará a las normas.

“Voy a ir a verlo el día de mañana y si me notifican, tendré que tomar la decisión y ajustarme a la ley como corresponde. Comparto muchas cosas de lo que se está haciendo en Chile y me parece que está bueno para que no haya suspicacias y que el fútbol chileno siga creciendo”, cerró.

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En síntesis

Christian Bragarnik afirmó que ya no forma parte de la sociedad anónima de Unión La Calera .

afirmó que ya no forma parte de la sociedad anónima de . El empresario argentino aseguró que actualmente tiene presencia en Chile únicamente a través de O’Higgins .

. Bragarnik confirmó que ya no es un agente registrado en la FIFA ante la nueva ley.