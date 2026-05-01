Se disputó la primera rueda de la fase de grupos en Copa Sudamericana y la suerte de los equipos chilenos está siendo dispar. Mientras O’Higgins se hace fuerte de local, Audax Italiano está en la zona “de la muerte”, y Palestino no conoce de victorias.

Con miras a los tres duelos que les restan para completar la instancia y conocer cuál será el futuro internacional de estos equipos, recurrimos a la Inteligencia Artificial para proyectar quiénes podrían seguir en el torneo y quiénes serán eliminados.

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La IA proyecta futuro de chilenos en Sudamericana

Para este ejercicio, utilizamos la plataforma Claude de la tecnológica estadounidense Anthropic. Le pedimos su proyección en base a los siguientes factores: factor localía (30%), actualidad (25%), jerarquía histórica (15%), valor del plantel (20%) y bajas sensibles (10%).

Según revela la IA, el cuadro chileno con más opciones de avanzar es O’Higgins, con un 70 por ciento, pues augura que su próximo rival, São Paulo, será el líder “salvo una hecatombe”. Además adelanta que su duelo clave en Sudamericana será el último ante Millonarios en la altura de Bogotá.

Probabilidad de avance directo (1°): 10%

Probabilidad de playoffs (2°): 70%

Probabilidad de eliminación: 20%

Score ponderado: 5.6/10

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Por su parte, Audax Italiano da pelea en el “grupo de la muerte”, donde junto con Vasco da Gama, su próximo rival, y Olimpia suman cuatro puntos, sólo uno más que Barracas Central, quien cierra con tres. La proyección indica que al ser una “zona abierta” será clave ganar sus siguientes duelos como local.

“Si gana contra Vasco en La Florida, se posiciona fuerte para pelear el primer puesto. La derrota 0-2 contra Olimpia es la piedra en el zapato, porque perdió ese enfrentamiento directo. Necesita resultados en Asunción”, adelanta la IA sobre el futuro itálico en la Sudamericana.

Probabilidad de avance directo (1°): 25%

Probabilidad de playoffs (2°): 40%

Probabilidad de eliminación: 35%

Score ponderado: 5.5/10

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El único chileno sin chances de clasificar

Para la IA la proyección para Palestino no es la mejor. Con sólo dos puntos en el último puesto del Grupo F, tendrá que obligadamente rescatar puntos en Montevideo ante Torque y en Porto Alegre contra Gremio, además de ganar como local a Riestra si es que quiere tener opciones.

“Su situación es crítica. Con dos visitas complicadísimas por delante, la aritmética dice que necesita ganar los tres partidos restantes para aspirar al 2° puesto, algo que no ha logrado hacer en ninguno de los tres primeros. Es un escenario de baja probabilidad”, sentencia sobre los árabes.

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¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

¿Cuándo juegan?

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

Audax Italiano vs. Vasco da Gama / 18:00 horas / Estadio Bicentenario de La Florida

Montevideo City Torque vs. Palestino / 18:00 horas / Estadio Centenario

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JUEVES 7 DE MAYO