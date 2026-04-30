El defensor chileno Iván Román se comió flor de pelotazo en la derrota de Atlético Mineiro frente a Cienciano de Perú en la tercera fecha del Grupo B en la Copa Sudamericana. Un gol del argentino Neri Bandiera, quien en Chile defendió a Curicó Unido, desató el jolgorio del elenco cusqueño.

A pesar de la tremenda alegría, el entrenador del equipo local terminó mosqueadísimo. Horacio Melgarejo llegó con una sonrisa que iba desde una oreja hasta la otra. Pero se fue echando humo de rabia. Con frases que apuntaron directamente a los periodistas.

“Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto… un jugador o dos de ellos, pagan no sólo a todo nuestro de plantel. A los empleados, al cocinero. Todos”, dijo el entrenador argentino de 52 años.

Horacio Melgarejo celebró a lo grande en Cienciano. (Getty Images).

Evidentemente molesto. Un sentir que no cambió en lo absoluto durante sus declaraciones. Más bien se profundizó. “Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”, afirmó Melgarejo, quien se hizo cargo del Cienciano en diciembre de 2025.

“Siguiente pregunta o me paro y me voy. Te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro o de Garcilaso o Cusco. No te voy a contestar más. Otra pregunta o me voy”, dijo el trasandino muy desafiante.

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DT de Cienciano estalla contra los periodistas tras vencer al Mineiro de Iván Román

Horacio Melgarejo hasta corrigió a un periodista al nombrar al DT que tiene Iván Román en Atlético Mineiro tras vencerlo en la Copa Sudamericana. “Domínguez, Domínguez, Domínguez, te ayudo. Tienes que tener más rápida la pregunta. Basta para hacerle un gol, ya está”, aseguró.

Horacio Melgarejo les tenía varias facturas por cobrar a la prensa. (Foto: Cienciano).

Luego le hicieron otra consulta. Antes de responder, hizo un largo suspiro. “Claro que todos queremos ganar por más goles. Los jugadores son seres humanos, les corre sangre. Se equivocan, están cansados. El arquero de ellos también trabaja. Ustedes los periodistas piensan que somos el Liverpool porque nos vestimos de rojo”, lanzó Melgarejo.

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“Me sorprenden cada vez más para mal. Por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. Qué malos son. Yo soy malo como entrenador, pero ustedes dejan mucho que desear. Qué lo parió. Gano un partido que estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos. Increíble”, sentenció Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, líder del Grupo B delante de Juventud Las Piedras de Uruguay, Puerto Cabello de Venezuela y el Galo. Sí, en ese orden.

Revisa el momento de Horacio Melgarejo con la prensa

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Revisa el compacto del triunfo de Cienciano vs Atlético Mineiro