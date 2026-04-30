El mundo de las comunicaciones ha hecho que cada situación llamativa que ocurra dentro de un partido de fútbol está a solo un clic de hacerse viral. Fue así como, en las últimas horas, Sebastián “Zanahoria” Pérez comenzó a dar la vuelta al mundo con su excelente actuación ante Gremio.

El portero fue protagonista cuando le tapó tres penaltis consecutivos a Carlos Vinícius, figura del tricolor, en el empate sin goles que ambos clubes protagonizaron por la fecha 3 de la Copa Sudamericana.

“Zanahoria” Pérez es viral gracias a sus tapadones ante Gremio

El momento donde “Zanahoria” tapa los tres penales consecutivos a Carlos Vinícius fue rápidamente rescatado y difundido por diversas cuentas en redes sociales. Una de ellas fue Fut Sheriff, la cual compartió el momento que posteriormente fue rescatado por el prestigioso medio italiano, La Gazzetta dello Sport.

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El citado medio utilizó su cuenta de Instagram para publicar el clip y señaló: “Carlos Vinícius falla 3 penaltis consecutivos. 🥺⚽️❌”, para posteriormente agregar mayor contexto: “El exjugador brasileño del Nápoles (…) se convierte en el protagonista de tres errores consecutivos desde los once metros”.

“Al minuto 10, el árbitro le otorga un penalti a Gremio, Vinícius lo falla, pero el árbitro decide que se repita. El segundo intento, sin embargo, termina como el primero: salvado por el portero contrario. El árbitro decide volver a jugar el tiro desde el área de penalti. Pero el tercer intento ya no tiene éxito…”.

Los 3 penales tapados por Pérez ya dan la vuelta al mundo. (Foto: Andres Pina/Photosport)

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La publicación rápidamente se volvió viral en el Viejo Continente, logrando cerca de 2.400 ‘likes’ y cerca de sesenta comentarios, en su mayoría recordando momentos donde ocurrieron hechos similares e incluso destacando la actuación del portero nacional; “Buen trabajo del portero para salvar” y “Bien hecho el portero también” fueron algunos de los comentarios realizados por usuarios en redes sociales.

La publicación de la Gazzetta dello Sports en Instagram.

En resumen

Sebastián Pérez tapó tres penales consecutivos a Carlos Vinícius en la Copa Sudamericana .

tapó tres penales consecutivos a Carlos Vinícius en la . El encuentro entre la escuadra del portero y Gremio finalizó con un empate 0-0 .

finalizó con un empate . El medio italiano La Gazzetta dello Sport viralizó la actuación del guardameta en sus redes.

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