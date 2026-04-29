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Copa Sudamericana

Minuto a minuto: Palestino recibe a Gremio y va por primer triunfo en Copa Sudamericana

Tras un empate y una derrota, el elenco ahora dirigido por Guillermo Farré tiene el objetivo de sumar en el grupo F.

Por Felipe Pavez Farías

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Palestino busca su primer triunfo en Copa Sudamericana 2026
© photosportPalestino busca su primer triunfo en Copa Sudamericana 2026

Palestino quiere dar vuelta la página tras la caída ante Concepción por la Liga de Primera. Ahora el cuadro árabe se enfoca en disputar la Copa Sudamericana este miércoles ante Gremio. Escenario complejo ya que es colista en el grupo F y tiene la obligación de sumar sí o sí. 

Ahora con Guillermo Farré en la banca, recibe al elenco tricolor que arrastra dos triunfos al hilo en Copa Brasil y Brasileirao. Por lo que el duelo en el Estadio La Cisterna será clave para los árabes. 

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Su regularidad, experiencia y compromiso lo ubicaron como una figura respetada en cada uno de los clubes que dirigió“, recalcaron en el “Tino-Tino” por la llegada de Farré. 

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¿Cómo termina el duelo entre Palestino y Gremio por Copa Sudamericana?

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Por lo que en Palestino están todas las fichas puestas en remontar en el torneo internacional y este miércoles con su gente es el escenario ideal. Sigue el minuto a minuto del encuentro acá. 

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¡Formación confirmada en Palestino!

Guillermo Farré sorprende con su peine once estelar. Los elegidos son: Seba Pérez en el arco. Defensa con Garguez, Roco, Espinoza y Zúñiga.

Mediocampo con Meza, Montes y Gallegos. En ataque deja al tridente con Munder, Da Silva y Carrasco que será capitán. 

¡Con figura mundial contra Palestino!

Gremio presenta formación estelar para jugar contra Palestino en el Estadio La Cisterna.

Según Radio Inmortal, el gigante brasileño no se guarda nada y pone a su mejor gente: Weverton, Pavón, Gustavo Martins, Viery, Caio Paulista, Pérez, Dodo, Gabriel Mec, Teté, Vinícius y William serían los elegidos por Luis Castro. 

¡En busca del triunfo!

Palestino quiere dejar atrás la derrota ante Deportes Concepción por la Liga de Primera. Los árabes perdieron por 1-0 y esto provocó la salida de Cristián "Nona" Muñoz.

¡Guillermo Farrré debuta por Palestino!

El experimentado entrenador trasandino dirige su primer partido por Palestino ante Gremio en Copa Sudamericana. Farré llegó el reciente fin de semana a Chile junto a su cuerpo técnico. 

¡Ya llegó Palestino!

El cuadro local ya está en el Estadio La Cisterna para medirse ante Gremio. El partido está fijado a las 20:30 horas.

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¡Historial a favor!

Palestino tiene un particular historial en los últimos cuatro partidos ante equipos brasileños. 

En 2024 sumó un empate 1-1 de local y un triunfo 2-1 de visitante frente a Cuiabá. Luego en 2025 se midió frente a Cruzeiro donde sumó un triunfo de local por 2-1 y luego cayó en Brasil por el mismo marcador. 

¡Los citados en Palestino!

El cuadro de Guillermo Farré tira toda la carne a la parrilla ante Gremio. En esta ocasión Joe Abrigo, Jonathan Benítez y Ariel Martínez son las únicas bajas. También se suma Julián Fernández por la roja que recibió ante Montevideo City Torque.

¡Polémico árbitro para está noche!

La terna arbitral es de Ecuador y la comanda el juez principal: Guillermo Guerrero. El hombre encargado de impartir justicia viene de dirigir Técnico Universitario y Emelec. Partido donde tuvo que salir escoltado por sus cobros.

Estará acompañado por los asistentes: Edison Vásquez y Andrés Tola. De cuarto árbitro estará Oswaldo Contreras. Mientras que en el VAR cumplirá labores Franklin Congo y en el AVAR será el turno de Roddy Zambrano.

Gremio con equipo estelar

El elenco brasileño llega con su mejor gente al duelo ante Palestino. Entre las principales novedades asoma el retorno de William. También destacan Weverton, Kannemann, Arthur y Brathwaite. 

¿Dónde ver Palestino vs Gremio?

El partido válido por la fecha 3 de la Copa Sudamericana se disputará este miércoles 29 de abril a partir de las 20:30 horas. El duelo en el Estadio La Cisterna será transmitido por DSports. También se podrá ver vía streaming en DGO.

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¡A remontar en la tabla!

Este miércoles 29 de abril se disputa la fecha 3 de la Copa Sudamericana. Palestino tiene la obligación de sumar ya que es colista en el grupo F con solo un punto. 

Hasta el momento suma un empate con Deportivo Riestra y la derrota ante Montevideo Torque, por lo que para peor tiene diferencia de -2. 

Gremio llega como único escolta con tres puntos. Los brasileños vencieron a Riestra y cayeron ante los charrúas. 

¡Comenzó la transmisión!

Hola queridos Redgoleros y Redgoleras, iniciamos una nueva transmisión. Hoy nos enfocamos en el Estadio La Cisterna en el encuentro entre Palestino y Gremio

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