Palestino quiere dar vuelta la página tras la caída ante Concepción por la Liga de Primera. Ahora el cuadro árabe se enfoca en disputar la Copa Sudamericana este miércoles ante Gremio. Escenario complejo ya que es colista en el grupo F y tiene la obligación de sumar sí o sí.

Ahora con Guillermo Farré en la banca, recibe al elenco tricolor que arrastra dos triunfos al hilo en Copa Brasil y Brasileirao. Por lo que el duelo en el Estadio La Cisterna será clave para los árabes.

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“Su regularidad, experiencia y compromiso lo ubicaron como una figura respetada en cada uno de los clubes que dirigió“, recalcaron en el “Tino-Tino” por la llegada de Farré.

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Por lo que en Palestino están todas las fichas puestas en remontar en el torneo internacional y este miércoles con su gente es el escenario ideal. Sigue el minuto a minuto del encuentro acá.