Palestino tiene nuevo entrenador tras la salida del cargo de Cristián “La Nona” Muñoz, quien fue despedido luego de la derrota ante Deportes Concepción del pasado jueves en el inicio de la fecha 11 de la Liga de Primera 2026.

Se trata del argentino Guillermo Farré, quien fue ratificado como nuevo DT del club en los canales oficialices del cuadro tricolor.

Por medio de un comunicado, el Tino confirmó a Farré como nuevo estratega e informó que su debut será más que complicado, ya que su primer partido será ante Gremio de Brasil por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026.

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Farré es oficializado como DT de Palestino

Los árabes informaron que “el Club Deportivo Palestino informa que el entrenador argentino Guillermo Farré asumirá como nuevo director técnico del primer equipo”.

“Nuestro nuevo entrenador asumirá inmediatamente y tendrá su estreno en el banquillo tricolor este miércoles cuando enfrentemos a Grêmio, en un encuentro válido por la tercera fecha del Grupo F de la CONMEBOL Sudamericana”, agregaron.

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Sobre las virtudes de Farré, el club detalló que “tuvo una destacada carrera como futbolista, considerado como un referente dentro y fuera de la cancha. Su regularidad, experiencia y compromiso lo ubicaron como una figura respetada en cada uno de los clubes que dirigió”.

“En sus inicios como entrenador, fue ayudante técnico de Ricardo Zielinski. Posteriormente, inició su carrera en Belgrano (2021-2024), Sporting Cristal (2024-2025) y Aldosivi (2025-2026)”, concluyeron.

Guillermo Farré llega a Palestino tras dirigir a Belgrano, Sporting Cristal y Aldosivi. | Foto: Getty Images.

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Cabe destacar que tras salvar del descenso a Aldosivi en el torneo 2025 argentino, Farré fue despedido del club por malos resultados en este 2026. En diez partidos apenas ganó uno, empató cinco u perdió cuatro, lo que da un discretísimo 26,27% de rendimiento.

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En síntesis