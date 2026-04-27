En la pugna por ser el arquero titular de Colo Colo luego de la grave lesión que sufrió Fernando De Paul, el primer episodio de esta batalla lo ganó Gabriel Maureira, con una destacada actuación en la victoria a Universidad de Concepción.

El propio técnico Fernando Ortiz explicó que su decisión se basó en que “en esta clase de partidos él podía resaltar sus características. Funcionó en muchos sentidos. Merecido lo tiene a base de su trabajo, tiene todo el apoyo nuestro”.

Sin embargo, y por increíble que parezca, en el entorno de Colo Colo hay sectores que no quedaron conformes con Maureira y exigen al “Tano” que en el duelo de este domingo con Coquimbo Unido, el puesto lo tome Eduardo Villanueva.

ver también Fernando Ortiz explica por qué elige a Maureira por sobre Villanueva en el arco de Colo Colo

Exigen sacar a Maureira y poner a Villanueva en Colo Colo

Quien lanzó esta opinión fue la periodista Pamela Juanita Cordero, que en su análisis post triunfo albo en Radio ADN no dudó en afirmar que “como ganó con Maureira, abre la posibilidad para que el próximo partido aparezca Villanueva. Porque si perdía hoy, tú no lo puedes sacar el próximo juego porque lo inhabilitas”.

Esto provocó la respuesta de su colega Rodrigo Hernández quien le retrucó “no hay razones para que Maureira devuelva la camiseta de Colo Colo”, a lo que la comentarista se defiende. “Es que tienes que irlos probando a los dos. Rotación”.

“Es que no es lógico. Tú tienes que empoderar a un arquero. Si tomaste una decisión, tienes que morir con las botas puestas”, indica el comunicador, a lo que Cordero responde “es al revés. Si hoy jugaba Maureira y perdía, tú no le puedes quitar el piso”, a lo que el director dice que “esto no es para experimentaciones, el técnico tomó un camino, su decisión le dio toda la razón”.

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Pero la periodista cerró el debate al afirmar que “el gran proyecto de Colo Colo es Eduardo Villanueva. Jugó durante 7 años y estuvo con el plantel titular, en todos lados. Apuntaban a él y ahora entró por los palos Maureira. Son los dos arqueros que son grandes proyectos”.

En síntesis

Gabriel Maureira debutó con éxito en Colo Colo y se ganó los elogios del DT Fernando Ortiz tras el triunfo.

y se ganó los elogios del DT Fernando Ortiz tras el triunfo. Surge el debate sobre si rotar y darle una oportunidad al “gran proyecto” Eduardo Villanueva.

Mientras unos piden “empoderar” al titular, otros exigen ver en cancha a las dos promesas albas.

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