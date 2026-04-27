Colo Colo sumó un importante triunfo sobre U. de Concepción y volvió a tomar fuerza en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. En la agonía, Javier Correa encontró el gol para la victoria por 2-1 de los albos.

En la Región del Biobío, gran parte de la atención se posó sobre Gabriel Maureira y su debut como titular en el arco del Cacique. Con solo 19 años, el portero fue el elegido como reemplazante de Fernando de Paul.

Fernando Ortiz se inclinó por el portero de 19 años por sobre Eduardo Villanueva (de 21). ¿Y cómo respondió Maureira? El joven hizo una gran presentación, se emocionó hasta las lágrimas en el final y recibió las felicitaciones de todos sus compañeros del plantel.

Gabriel Maureira convenció en su debut como titular en el arco de Colo Colo | Photosport

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“Me incliné por él porque…”: Esto dijo Fernando Ortiz sobre Gabriel Maureira en Colo Colo

Más tarde, en conferencia de prensa, Fernando Ortiz contó qué lo llevó a elegir a Gabriel Maureira por sobre Eduardo Villanueva para esta tarea. Ahí, el DT llenó de flores al portero titular del Cacique.

“Me incliné más por él porque creo que en esta clase de partidos él podía resaltar sus características. Creo que funcionó en muchos sentidos. Él está preparado para afrontar y estar en el arco de Colo Colo. Merecido lo tiene a base de su trabajo, tiene todo el apoyo nuestro y de sus compañeros“, dijo.

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Mientras Fernando de Paul pasará por el quirófano este martes 28 de abril, el próximo desafío de los albos será el domingo 3 de mayo ante Coquimbo Unido por la fecha 12 de la Liga de Primera.