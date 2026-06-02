El Rambo fue muy elogioso con el joven portero de 19 años, quien cometió un grosero error en la victoria alba ante Deportes La Serena. "Tiene todas las condiciones, no tendrá problemas", nos manifestó el comentarista de TNT Sports

Marcelo Ramírez hace rato dejó claro que le gusta mucho el potencial de Gabriel Maureira, quien tomó de emergencia el arco de Colo Colo. A pesar del grave error que cometió en la victoria alba ante Deportes La Serena, el Rambo sigue en la misma línea.

De hecho, el otrora mundialista con la selección chilena en Francia 98 cree que Federico Lanzillota cometió un yerro mucho peor que Maureira. En ese contexto, RedGol tomó contacto con el Rambo para analizar una vez más el presente del joven golero de 19 años.

“Creo que ha demostrado con creces que es un arquero de selección y que tiene muchas condiciones. Hace rato no veía un arquero con tanta proyección en Colo Colo. Imagínate el error que comete Lanzillota en La Serena es más grave”, aseguró el comentarista de TNT Sports.

Gabriel Maureira en acción por Colo Colo en el Monumental. (Andrés Piña/Photosport).

Y le trasladó algo de calma a Maureira, quien se vio débil en ambos goles de los Papayeros. “Estas cosas pasan, ataja en un equipo grande con 19 años. Pasó de la juvenil jugando con 50 o 100 personas”, dijo el Rambo, quien tiene clarísimo que a pesar de las fallas del golero, el Cacique rescató los tres puntos.

“Ahora le toca pelear un campeonato y atajar con 20 o 30 mil personas”, recapituló Marcelo Ramírez, quien sabe mucho de custodiar la portería del Eterno Campeón, donde permaneció casi toda su carrera. Salvo por ese año de préstamo en Naval de Talcahuano.

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Rambo Ramírez bendice a Maureira en Colo Colo: “Tiene carácter y personalidad”

Para Marcelo Ramírez no queda ninguna duda de que Gabriel Maureira podrá seguir en alza por Colo Colo. Aunque lo primero para el promisorio arquero será representar a la Roja Sub 20 en un amistoso frente a Brasil. Por esa razón, no estará en el cierre de la fase grupal en la Copa de la Liga.

Se espera que Fernando Ortiz recurra a Eduardo Villanueva para ese duelo frente a Huachipato. Nada de eso le deja dudas sobre Maureira al Rambo. “Tiene carácter y personalidad para salir adelante, no tendrá problema porque tiene todas las condiciones”, sentenció Ramírez.

Marcelo Ramírez cuando trabajaba en Deportes Antofagasta. (Edgard Cross/Photosport).

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Maureira suma ocho partidos jugados por Colo Colo, donde recibió nueve conquistas. Ya son 650 minutos los que contabiliza el golero surgido del semillero albo en el plantel estelar, que por ahora manda por mucha distancia en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

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Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es el líder de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026: le sacó 10 puntos de ventaja al escolta, Universidad Católica, al cabo de 14 fechas.

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