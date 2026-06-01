Alex Varas cargó con un estigma a raíz de una desafortunada jornada de la selección chilena vs Perú, pero también gozó de cinco títulos en el fútbol nacional y hoy, se dedica al coaching ontológico. Desde esa vereda, y con toda la experiencia, le da unos tips al joven golero del Cacique.

Alex Varas jugó por la Roja varios años antes que su paso por Colo Colo. Fueron siete los partidos que el otrora golero surgido en las inferiores de Universidad Católica contabilizó en la selección chilena. Debutó como titular con 90 minutos a su haber en un triunfo por 2-1 frente a México.

Pero en su segundo encuentro como golero del Equipo de Todos, con 19 años a cuestas, sufrió una goleada que marcó su carrera. La selección de Perú aplastó por 6-0 a Chile en el estadio Nacional de Lima. Aquel día, 19 de abril de 1995, Varas vivió una pesadilla de la que fue difícil sacudirse.

Tres goles de Flavio Maestri, quien con los años mostró su calidad como goleador en Universidad de Chile y un triplete de Ronald Baroni, quien había jugado en Deportes Concepción, O’Higgins y hoy es un destacado agente de futbolistas, sentenciaron una caída que demolió los cimientos del proceso liderado por el fallecido entrenador español Xabier Azkargorta.

Internamente, Varas asume con hidalguía que dos de esos tantos se los comió. “Es el proceso. Uno como arquero se hace a punta de errores. El puesto es así. Y el que hace la diferencia es el que comete menos en el camino”, le dijo Varas a RedGol. Pero el fútbol, como la vida, ofrece revanchas a menudo. Y él la tuvo en un equipo que hizo historia de la mano de Jorge Garcés.

Arriba: Alex Varas, Silvio Fernández, Jorge Ormeño, Héctor Barra, Manuel Valencia y Mauricio Rojas. Abajo: Rodrigo Valenzuela, Moisés Villarroel, Rodrigo Núñez, Arturo Sanhueza y Jaime Riveros.

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Aquel Santiago Wanderers que se consagró en la élite del fútbol chileno en 2001 y donde repartió titularidades con Carlos Toro. Al tiempo, en 2005, llegó a Colo Colo. Al año siguiente, fue parte del glorioso equipo de Claudio Borghi que ganó dos de sus cuatro títulos cortos consecutivos. Aunque como reserva de Claudio Bravo, quien al cabo del primer semestre emigró a la Real Sociedad de España.

Alex Varas en acción por Colo Colo, donde estuvo durante dos años. (Claudio Díaz | Photosport).

Y de Sebastián Cejas, quien arribó en la segunda parte de aquel 2006 que tuvo a los albos como subcampeones de la Copa Sudamericana tras perder la final con el Pachuca. Toda esa experiencia tiene Varas para aconsejar a Gabriel Maureira, quien tuvo una tarde con un error grave frente a Deportes La Serena. Sobre todo ahora que Varas se dedica a ser coach ontológico.

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Evidentemente, Alex Varas pone el foco en deportistas para su labor de coach. Pero también en dinámicas empresariales. (Foto: Cedida).

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Jugó en Colo Colo y la Roja: Alex Varas activa modo coach y da tips a Gabriel Maureira

Gabriel Maureira suma ocho partidos en Colo Colo y fue citado para la Roja Sub 20 que jugará un partido amistoso frente a Brasil. En ese contexto, Alex Varas analiza la importancia de este punto de inflexión en el estadio La Portada. “Él está en un proceso de aprendizaje”, introdujo.

Alex Varas en una charla abocada al trabajo colectivo. (Foto: Cedida).

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“Lo importante ahora es sostener su cabeza, que los errores no aparezcan en su foco, ni los pensamientos negativos. Que no dude de sus capacidades, hay un trabajo de cabeza que hacer con los jóvenes. Y si logras sostener eso, para adelante das un salto de calidad”, apuntó Varas.

Gabriel Maureira cometió un error tras un córner de Jeisson Vargas y Bruno Gutiérrez aprovechó para anotar un gol. (Cristian Silva/Photosport).

Agregó que “manejas los aciertos y errores de distinta manera. Son momentos de quiebre que uno necesita de un equipo multidisciplinario. Tuvo la fortuna de que Colo Colo ganó y eso es buenísimo. Es distinto, queda otra sensación si se pierde o empata”.

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Gabriel Maureira en un duelo ante Felipe Chamorro. (Cristian Silva/Photosport).

“Duele menos, pero no puede no ser un campanazo de alerta. Hay que saber acompañarlo. No sólo con un ‘puta, hueón, vamos, dale’. Eso está bien y es de los compañeros. Pero también hay que trabajar el aspecto mental. Y eso es lo que apuesto hoy”, cerró Alex Varas, quien se dedica precisamente a eso.

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