El once de Claudio Borghi en su carrera como entrenador: el Bichi dejó fuera a Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Claudio Borghi sorprendió al conformar su equipo ideal con jugadores que dirigió durante su carrera como entrenador. Para sorpresa de todos, el Bichi no contó con Arturo Vidal ni Alexis Sánchez, con quienes contó en Colo Colo y la selección chilena.

En conversación con As y el Sifup, Borghi lanzó de entrada que “Claudio Bravo es el mejor arquero y nunca me olvidaré de este hermoso país cuando nos hizo el gol Venezuela en la Copa América de Argentina… muchísima gente pedía que no atajara más porque no tenía condiciones”.

En defensa con línea de tres, Borghi elige a “Waldo Ponce. De líbero Miguel Riffo, el jugador que más quiero en el mundo, y por izquierda Juan Sabia, que lo tuve en Argentinos Juniors”. De laterales-volantes “me quedo con Gonzalo Fierro como carrilero. Por izquierda no tuve tantos, pondré a José Luis Jérez“.

En mediocampo para la contención “Kalule Meléndez y Néstor Ortigoza, con esos dos huevones voy a cualquier guerra”, mientras pensó en Juan Román Riquelme, pero “ahí voy con Matías Fernández“.

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Once del Bichi como entrenador

Por último, para la delantera el Bichi eligió a “Salvador Cabañas, maravilloso, con un arranque y un culo que le permitía arrancar de una forma. Y me voy a quedar con el gran Chupetón, Humberto Suazo“.

Vidal y Alexis se quedan fuera del once en la carrera de Claudio Borghi.

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Cabe recordar que el Bichi debutó como entrenador en Colo Colo el 2006. Posteriormente dirigió Independiente, Boca Juniors, la selección chilena, Argentinos Juniors y Liga de Quito.

Además de su exitosa carrera como jugador, Borghi fue cuatro veces campeón de Primera División como entrenador de Colo Colo, además del mismo título con Argentinos Juniors.

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Así, el equipo ideal de Borghi está conformado por Claudio Bravo; Waldo Ponce, Miguel Riffo y Juan Sabia; Gonzalo Fierro, Rodrigo Meléndez, Néstor Ortigoza, José Luis Jérez y Matías Fernández; Salvador Cabañas y Humberto Suazo.

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Resumen:

-Claudio Borghi excluyó de su formación ideal a los jugadores Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

-Matías Fernández fue seleccionado como mediocampista creativo sobre el argentino Juan Román Riquelme.

-La delantera elegida por el entrenador está compuesta por Salvador Cabañas y Humberto Suazo.