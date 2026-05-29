Sonríe Bichi Borghi: periodista termo de Boca Juniors se rapa tras eliminación ante la UC

Gustav Salvestrini apostó que el elenco trasandino pasaba caminando a octavos de final de Copa Libertadores. “Hoy el hincha sufre por este momento”, reconoció.

Boca Juniors protagonizó el papelón del año: el equipo xeneizes se perfilaba como campeón de la Copa Libertadores pero se quedó tempranamente eliminado del torneo ante Universidad Católica.

Es que todo apuntaba a que el elenco trasandino sería el ganador del grupo D. Lo que fue liderado por Gustav Salvestrini. El trasandino se hizo famoso por el cruce con Claudio Borghi tras el primer triunfo en el Claro Arena.

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De ahí en más, el comunicador recalcó que Boca ya pensaba en octavos de final. Si hasta llegó a pensar en la final del Mundial de Clubes ante PSG o Arsenal.

“Boca va a salir campeón de la Copa Libertadores. La verdadera copa empieza en octavos de final. Con cualquier entrenador pasa de fase”, enfatizó con el primer triunfo ante los cruzados.

Periodista termo se rapa tras eliminación de Boca Juniors: “Hoy el hincha sufre”

Pero la seguridad de Gustav Salvestrini fue cambiando con el paso de las fechas. Por lo que decidió apostar más alto: “Si Boca Juniors queda eliminado en fase de grupos me rapo”, aseguró en la transmisión de Picado TV.

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Lo que nadie imaginaba es que Clemente Montes será el héroe de los cruzados y con golazo al ángulo terminó dejando fuera de la Libertadores a Boca. Por lo que el polémico rostro tuvo que cumplir su palabra.

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Este viernes a regañadientes se tuvo que sentar frente a un peluquero y dejar que su larga cabellera pasara al olvido. Lo que contó con el descargo directo contra los jugadores xeneizes.

Gustav tuvo que pagar por sus dichos y fue rapado al cero en plena transmisión

“Lo que más me molesta es que ahora los jugadores de Boca están pensando en sus vacaciones y viajes al caribe. Mientras acá el hincha de Boca hoy sufre por este momento”, apuntó antes de quedar rapado.

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Pero fiel a su estilo dejó una última muestra de su soberbia contra Universidad Católica. “Los chilenos se quedan con las ganas de verme en Chile. Ahora sigan jugando su liga amateur. Y a los de la Católica les digo celebren que les quedan dos partidos en Copa Libertadores”, sentenció el hombre que juró no ver la Copa Sudamericana ya que es una copa de leche.

En resumen:

El comunicador Gustav Salvestrini se rapó este viernes tras la eliminación de Boca Juniors del torneo.

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El jugador Clemente Montes anotó el gol de Universidad Católica que eliminó al club xeneize.

El polémico rostro cumplió su apuesta en el programa Picado TV luego del partido internacional.