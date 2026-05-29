Listo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el término de la fase de grupos, se conocieron los cruces de la fase eliminatoria y quién enfrentará a O’Higgins o Boca Juniors tras el repechaje.
El Capo de Provincia y el Xeneize se enfrentarán en los dieciseisavos de final, que se disputarán en duelos de ida y vuelta después del Mundial 2026. El ganador de la llave clasificará a octavos y seguirá en competencia.
¿Su rival en dicha instancia? Deportivo Recoleta de Paraguay, equipo que está haciendo su debut internacional. En fase de grupos, terminó puntero con solo una victoria y cinco empates, cosechando ocho puntos.
El repechaje ante O’Higgins y Boca Juniors se disputará en julio. El partido de ida será la semana del 21 de julio. En tanto, la revancha, que se jugará en nuestro país, está pactada para la semana del 28.
Si accede a octavos, el Capo de Provincia enfrentará a un debutante internacional | O’Higgins
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