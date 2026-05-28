Alejandro Tabilo choca en Roland Garros con Moïse Kouamé, la joya francesa que jugó casi 5 horas

El galo disputó un partido eterno ante al paraguayo Daniel Vallejo y será el oponente del chileno en la tercera ronda.

Uno de los partidos más largos de Roland Garros se jugó este jueves y tiene como actor secundario a Alejandro Tabilo (36°), puesto que su próximo rival se desgastó en la segunda ronda.

El francés Moïse Kouamé (318°) derrotó en un compromiso eterno al paraguayo Daniel Vallejo (71°), para así clasificar a la tercera fase del segundo Grand Slam de la temporada.

La joya del tenis galo de 17 años hizo delirar al público en la cancha Suzanne Lenglen, donde se impuso por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (8), en cinco horas de partido.

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Kouamé llegará desgastado al partido con Tabilo en Roland Garros

Será un partido de contrastes entre Alejandro Tabilo y Moïse Kouamé, debido a que llegan con cargas muy diferentes a la tercera ronda de Roland Garros.

El chileno apenas disputó tres sets en el torneo, por su victoria en primer ronda ante el polaco Kamil Majchrzak, mientras que en la segunda pasó sin jugar por el retiro del lesionado monegasco Valentin Vacherot.

Alejandro Tabilo vuelve a la cancha este sábado en Roland Garros. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW)

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En tanto, el francés se ha desgastado mucho en Roland Garros, ya que en primera ronda le ganó en apretados tres sets al histórico Marin Cilic y este jueves tuvo una verdadera batalla ante Daniel Vallejo.

Alejandro Tabilo y Moïse Kouamé jugarán este sábado, y se prevé que sea en una cancha importante, debido a que los locales son tratados de diferente manera en París.