El histórico Juan Carlos Almada, artillero de la Copa en que la Católica de Ignacio Prieto fue subcampeona, atendió el llamado de RedGol y anticipó este partidazo en La Bombonera.

La Universidad Católica cuenta las horas para un duelo clave ante Boca Juniors por la Copa Libertadores. Por esas cosas del fútbol, los Xeneizes definirán en casa su destino continental frente a los Cruzados, que llegaron a la sexta fecha como líderes del Grupo D.

En ese contexto, RedGol tomó contacto con un goleador temible que tuvieron en la Franja. Fue el artillero máximo de la Libertadores 1993, competencia en que la UC fue finalista ante el imborrable Sao Paulo dirigido por Telé Santana. Todas esas referencias son para el argentino Juan Carlos Almada.

Almada, quien también jugó en Deportes Concepción y en Cobreloa, tiene clarísimo el libreto que debe seguir el equipo adiestrado por Daniel Garnero. “Católica debe tener la personalidad necesaria para plantarse en el juego. Intentar jugar y abstraerse de todo lo de afuera. Sé que es difícil”, apuntó.

La foto original de Juan Carlos Almada en la Católica.

“Hay que tratar de jugar con posesión de pelota lo más lejos posible del arco propio. Intentar que no pase lo del primer partido, Leandro Paredes jugó demasiado solo. Ponerle alguien más cerca. Y sobre todo jugar”, aseguró el retirado ariete, quien tiene 60 años.

Gary Medel marca a Leandro Paredes en el Claro Arena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Agregó más de su plan. “Sacarle la pelota y tenerla, eso va a impacientar al público de Boca”, manifestó Almada, autor de nueve conquistas en esa Libertadores donde el equipo de Ignacio Prieto fue subcampeón. Una misión no tan fácil de aplicar en la cancha de los Azul y Oro.

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Libertadores: Juan Carlos Almada no piensa que Roldán beneficiará a Boca vs Católica

La Libertadores de 2026 puso a Universidad Católica en el Grupo D y pocos tenían confianza en una buena presentación, pero definirán ante Boca Juniors como punteros de la zona. Aunque las dudas se encendieron en la interna de la UC con la designación del árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Eso sí, a Juan Carlos Almada parece no influirle mucho el silbato cafetalero. “El último partido a Boca no le cobraron un penal increíble. Y sin embargo no lo pitaron. Hay muchos más medios y exposición. No sé si será tan así, pero reitero que Católica le tiene que sacar la pelota a Boca”, apuntó el otrora artillero.

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“Tiene como para jugar al fútbol, va a pasar también por cómo se levanten los muchachos“, manifestó Almada, consciente de que Daniel Garnero hará unas modificaciones al equipo: como la salida del argentino Justo Giani. Y el ingreso de su compatriota Juan Ignacio Díaz en la zaga.

Por cierto, la figura del Toro Fernando Zampedri brilla con luz propia para Almada. Pero quiere compartir los méritos. “Es muy importante. Sirve mucho, hace más de seis años está en el club. Lo felicito. Pero nobleza obliga, también a los dirigentes por mantener un delantero así tanto tiempo en el club”, aseguró.

Así celebró Fernando Zampedri uno de sus goles a Barcelona. (Andrés Piña/Photosport).

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“Boca cambió un central, que casualmente va muy bien por arriba (Marco Pellegrino). Por el juego aéreo de Zampedri. Si no le saca el balón a Boca, Católica va a sufrir bastante. Tiene que jugar a lo de toda su vida: fútbol”, sentenció el goleador, quien luego de su paso por la UC fichó en Emelec de Ecuador.

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¿Cuándo juega Boca Juniors vs Universidad Católica por la 6° fecha del Grupo D?

Boca Juniors recibirá a Universidad Católica en el estadio La Bombonera este jueves 28 de mayo a contar de las 20:30 horas. El arbitraje correrá por cuenta del colombiano Wilmar Roldán.

Así va la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Universidad Católica empezará la última fecha de esta ronda como líder del Grupo D en la Copa Libertadores.

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