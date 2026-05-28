El exjugador de los cruzados y los xeneizes analizó el decisivo duelo por Copa Libertadores y apuntó a la principal clave que podría darle la clasificación a la escuadra cruzada en La Bombonera.

Este jueves, Universidad Católica afrontará un duelo clave frente a Boca Juniors por Copa Libertadores, en un encuentro donde la escuadra cruzada está obligada a conseguir un triunfo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen continental.

En ese contexto, un exjugador con pasado en ambos clubes entregó su visión sobre el trascendental compromiso. En conversación con RedGol, el exfutbolista argentino Facundo Imboden analizó el intenso choque que se disputará esta jornada en La Bombonera y entregó sus predicciones para el decisivo partido.

Imboden apuesta por el triunfo de Católica

El recordado ex jugador de la Franja analizó las claves del partido de esta noche, donde se refirió a la principal amenaza xeneize. “Creo que todo lo que pueda hacer Leandro Paredes mañana en el partido, de manejar el ritmo del partido, la pelota, es donde Católica tiene que tapar ese juego”.

Agregando que “Creo que si Leandro no maneja la pelota, Católica va a tener muchas chances de poder poner su ritmo, imponer su ritmo y lograr capaz hacer un gol, jugar mucho más tranquilo y que acá el que va a tener la presión va a ser Boca, que es el que tiene que ganar”.

. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Asimismo, revela que la UC debe salir a la cancha con la misma energía con la que jugó con Cruzeiro. “Tiene que jugar exactamente igual, no meterse atrás, no equivocarse en la salida, porque obviamente Boca tiene jugadores muy importantes, desequilibrantes y que te pueden lastimar. Entonces la Católica tiene que salir a hacer su trabajo”.

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El encuentro que define a los clasificados a la siguiente fase se jugará en la Bombonera. “El aliento de los hinchas Boca se hace sentir, se mete presión. Pero bueno, tiene jugadores de mucha experiencia, el plantel, y sabe que tiene que pensar en lo que está pasando dentro de la cancha. Que es lo que yo te dije antes, la presión la tienen los jugadores Boca y la gente de Boca por ganar”.

Agregando que confía en que el resultado será positivo para el equipo de Garnero. “Mañana pasa Católica tranquila”.