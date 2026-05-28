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Copa Libertadores

¿Puede clasificar U. Católica? Descubre qué pasa si gana, empata o pierde vs. Boca Juniors

La UC tiene claro el panorama, Boca, en cambio, no tiene margen de error y está obligado a ganar

Por Franccesca Arnechino

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Esto le sirve a la UC para clasificar a Copa Libertadores.
© Photosport/Editado con IA.Esto le sirve a la UC para clasificar a Copa Libertadores.

Universidad Católica se jugará este jueves un partido decisivo ante Boca Juniors en La Bombonera, por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Con la clasificación en juego, los Cruzados llegan a Buenos Aires con la primera opción de avanzar.

La UC tiene un buen panorama en la mira tras el triunfo por 2-0 sobre Barcelona SC en el Claro Arena, resultado que la dejó dependiendo de sí misma en la jornada final.

¿Qué necesita U. Católica a Copa Libertadores?

La Franja llega a este partido como líderes con 10 puntos, por delante de Cruzeiro con 8 y Boca con 7 unidades.

El panorama de Católica de cara al duelo en La Bombonera, es claro, si suma al menos un empate ante Boca Juniors, asegurará su clasificación a los octavos de final y además terminará como líder del grupo. Un triunfo también le permitirá cerrar una gran campaña en esta fase.

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Pero ojo, porque una derrota puede cambiar por completo el panorama, ya que en ese caso, la UC tendrá que estar atenta a lo que pase en Brasil entre Cruzeiro y Barcelona SC, porque si el cuadro brasileño gana, los cruzados caerán al tercer lugar de la tabla y pasarán a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

El panorama es claro para la UC: un empate o una victoria lo mete en octavos de final. Boca, en cambio, no tiene margen y está obligado a ganar ante su gente para seguir en carrera en el torneo continental.

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Así va U. Católica en la tabla de posiciones de Copa Libertadores

¿A qué hora juega U. Católica vs. Barcelona SC hoy?

Universidad Católica vs. Barcelona SC, juegan este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D en Copa Libertadores.

En resumen…

  • Depende de sí misma: La UC lidera con 10 puntos y clasificará a octavos si gana o empata ante Boca en La Bombonera.
  • El riesgo: Si pierde y Cruzeiro gana su partido, los cruzados quedarán eliminados de la Libertadores y pasarán a la Copa Sudamericana.
  • Todo o nada: Boca Juniors (7 pts) está obligado a ganar para seguir con vida, bajo el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.
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