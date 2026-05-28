El Bichi analizó duramente el rendimiento del argentino, sobre todo tras sus pobres minutos que jugó ante Universidad Católica el pasado domingo.

Claudio Aquino está viviendo un complejo presente en Colo Colo. El argentino simplemente no ha rendido con la camiseta alba y, después de un año y medio en el club, ya se habla de un posible adiós en el mercado de fichajes que se viene.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aseguró sobre el volante que “es un jugadorazo, pero quizás la adaptación no ha sido de las mejores. Ha tenido partidazos. Ahora la evaluación tendremos que hacerla a mitad de año”.

Estos dichos se dieron días después del triunfo del Cacique sobre Universidad Católica, donde en 24 minutos en el Claro Arena el argentino fue cero aporte en el ataque albo, algo que colmó la paciencia en las huestes colocolinas.

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Claudio Borghi le muestra la puerta de salida a Aquino en Colo Colo

Uno que se mostró bastante decepcionado con el rendimiento del ex Vélez fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en Picado TV aseguró que “Aquino jugó muy mal el clásico ante Católica, pero no solamente con la pelotita, sino que también con la actitud”.

“A veces cuando no te salen las cosas hay que hacer algo. El otro día en el Claro Arena demostró por qué no está jugando en este Colo Colo de Fernando Ortiz”, concluyó el Bichi.

Claudio Aquino tuvo con Colo Colo un clásico ante Católica para el olvido el pasado domingo. | Foto: Photosport.

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Aquino en esta temporada 2026 con los albos ha disputado un total de 15 partidos, siendo 12 por la Liga de Primera y tres en la Copa de la Liga. Registra dos goles y cuatro asistencias en 711 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos jugarán ante Deportes La Serena el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este compromiso será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

El volante Claudio Aquino vive un complejo presente tras un año y medio en Colo Colo.

vive un complejo presente tras un año y medio en Colo Colo. El presidente Aníbal Mosa anunció que la evaluación de su continuidad será a mitad de año.

anunció que la evaluación de su continuidad será a mitad de año. El jugador registra dos goles y cuatro asistencias en 15 partidos jugados esta temporada 2026.

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