Esteban Paredes, ídolo de Colo Colo, abordó el presente de Claudio Aquino y adelantó que su futuro está lejos del Estadio Monumental.

Claudio Aquino se ha ganado las críticas de los hinchas de Colo Colo durante esta primera parte del año. En el reciente clásico contra U. Católica, el volante terminó de colmar la paciencia de los fanáticos.

Por esto mismo, varias empiezan a preguntarse si debe continuar en el Estadio Monumental. Durante este año, el ex Vélez ha salido de la titularidad, y ha jugado 771 minutos en 15 partidos en Liga de Primera y Copa de Liga.

Uno que se refirió a la situación del volante argentino fue el ídolo del Cacique Esteban Paredes, quien manifestó su preocupación por el rendimiento del futbolista y adelantó que podría dejar la tienda alba este mismo 2026.

“Las críticas en Colo Colo son fuertes. Yo a él lo veo más fuera que dentro, no sé si para el próximo semestre o ya el próximo año”, explicó en Juega en Línea.

Esteban Paredes sentenció a Claudio Aquino en Colo Colo | Photosport

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Esteban Paredes comienza a despedir a Claudio Aquino: “No lo veo en el futuro de Colo Colo”

“Ha tenido un bajón enorme. No está con confianza. No sé si está con el balde, no lo conozco muy bien, pero acá estamos hablando de rendimiento, y cuando no rindes en Colo Colo, las críticas llegan por todos lados“, sumó Esteban Paredes.

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“No ha dado vuelta la situación, y no lo veo en el futuro como parte de Colo Colo“, sentenció.