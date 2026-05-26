Tras concierto en el Monumental: Colo Colo se cambia al Nacional para recibir a Cobresal

El Cacique ya reservó el recinto de Ñuñoa y tendrá que afrontar un aforo menor al registrado en la “Ruca”.

Colo Colo superó a Universidad Católica en la fecha 13 de la Liga de Primera y se alza como puntero del torneo. Ahora su próximo desafío será otra vez de visita ante Deportes La Serena.

Tras ello, el elenco de Fernando Ortiz disputará el último partido de la primera rueda ante Cobresal. El tema es que tendrá que afrontar un importante cambio de escenario.

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El último partido en el Monumental fue el pasado 17 de mayo cuando los albos vencieron por 6-2 a Ñublense. El buen estado de la cancha fue aprovechado al máximo por los dirigidos por el “Tano” Ortiz.

El tema es que el 23 de este mes, se realizó el concierto de Milo J ante más de 50 mil personas en el Estadio Monumental. El artista trasandino desplegó el escenario en la cancha y esto provocó importantes daños sobre el césped.

A lo que se suma la gran cantidad de público que dijo presente en la localidad más cercana a la tarima central.

El nuevo estadio y aforo para Colo Colo vs Cobresal

Ante esto, en Colo Colo ya iniciaron los trabajos para lograr recuperar la cancha del Monumental para el próximo 13 de junio, lo que será el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera.

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Sin embargo, los plazos podrían no ser los suficientes para mejorar el estado de la cancha. Ante esto, en Cooperativa Deportes se detalló que en ByN ya reservaron el Estadio Nacional.

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Para la fecha 15 del campeonato, la U debe visitar a Unión Calera, por lo que estaba vacante el recinto. Ahora lo que cambia notoriamente la cantidad de hinchas que tenía proyectado el Popular.

Según el medio citado, el aforo en Ñuñoa sería solo de 30 mil personas y no se utilizaría el sector sur. Además se extenderá un importante contingente de seguridad para evitar daños en el Memorial.

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En resumen:

Fernando Ortiz comanda al puntero Colo Colo tras superar a Universidad Católica en la fecha 13.

El concierto de Milo J causó daños en el césped del Estadio Monumental.

La dirigencia de ByN reservó el Estadio Nacional con aforo de 30 mil personas.