En el clásico juego "habla cuando escuches a uno mejor que tú", colombiano dijo que el campeón de América con Chile fue muy bueno.

En una eterna discusión, Claudio Bravo y Emiliano “Dibu” Martínez han sido materia de debate en el fútbol sobre sus pergaminos. Ahí, distintos porteros han elegido al mejor entre ambos campeones con sus respectivos países.

Esta vez fue el turno de Óscar Córdoba, un ícono de la selección colombiana y también de Boca Juniors. El ex arquero participó del clásico juego “Habla cuando escuches a un arquero mejor que tú”.

Ahí el arquerazo que defendió a los cafetaleros se quedó en silencio con nombres como Marcelo Barovero, Agustín Rossi, Cassio y David Ospina. Cuando se le nombró a Fernando Muslera y el Mono Burgos sacó el habla y asumió que fueron mejores que él. En ese momento llegaría el elogio al chileno Bravo.

“Claudio Bravo fue muy bueno”

Óscar Córdoba escuchó el nombre de Claudio Bravo y reaccionó al instante con un “Muy bueno”. Con esa frase puso al chileno por sobre los demás a los que solo contestó con un escueto: “Bien”.



Tal es el caso de Emiliano Martínez, a quien el ex portero colombiano catalogó como “bien”, situándolo por encima de él, pero por bajo de Claudio Bravo. Eso sí, para Córdoba el mejor fue René Higuita.

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El meta jugó el Mundial de Estados Unidos 1994 con su país, mientras en Francia 98 fue suplente. El 2001 ganó la Copa América con Colombia y además de Argentina y los cafetaleros, jugó en las ligas de Italia y Turquía.

Así fueron las elecciones de Córdoba: