Millonarios vs O’Higgins: hora, TV, formaciones y qué se juegan ambos en Copa Sudamericana

Se cierra el Grupo C de Copa Sudamericana y el equipo de O’Higgins de Rancagua se juega el todo o nada. Tras partir como avión el torneo, el Capo de Provincia se encuentra en una compleja posición de cara a la clasificación.
Al frente estará el siempre complejo Millonarios de Colombia, elenco que las hará de local con dos viejos conocidos en el plantel. Uno de ellos es Rodrigo Ureña y el otro es el goleador Rodrigo “Tucu” Contreras.
En el duelo jugado en la primera fecha fueron los celestes quienes ganaron por 2-0, pero hoy la primera opción a la clasificación la tienen los cafetaleros. Por eso, para los dirigidos de Lucas Bovaglio es una verdadera final.
¿A qué hora y dónde ver el duelo Millonarios-O’Higgins?
El partido entre Millonarios y O’Higgins se juega este martes 26 de mayo, a las 18:00 horas de Chile. El duelo podrá verse por TV en DSports, mientras que en streaming estará disponible por la app DGO.
¿Qué se juegan ambos equipos?
Ambos equipos se juegan la clasificación a la siguiente ronda de Copa Sudamericana. Por un lado, está el abrochar el primer lugar del grupo, con pasajes directos a octavos de final, mientras que el segundo irá a un repechaje con el tercero de un grupo de Copa Libertadores.
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La tabla del grupo C está totalmente peleada. Sao Paulo es líder con nueve puntos (juega de local contra el eliminado Boston River). Le sigue Millonarios, con ocho unidades, y tercero es O’Higgins, con siete.
Por eso, a los colombianos les basta el empate para asegurar el segundo lugar en el grupo y clasificarse al repechaje. A los celestes solo les sirve ganar.
Posibles formaciones de Millonarios y O’Higgins
Millonarios irá con su mejor gente al duelo ante los chilenos y su formación sería esta: Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Sebastián del Castillo, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.
Por su parte, el Capo de Provincia iría con Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz y Martínez Sarrafiore; Francisco González, Thiago Vecino y Martín Sarrafiore.