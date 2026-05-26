Millonarios vs O’Higgins: hora, TV, formaciones y qué se juegan ambos en Copa Sudamericana

Los celestes están terceros en su grupo y tienen el escenario más complejo para sacar boletos a la siguiente ronda. Dos viejos conocidos los esperan en Colombia.

Se cierra el Grupo C de Copa Sudamericana y el equipo de O’Higgins de Rancagua se juega el todo o nada. Tras partir como avión el torneo, el Capo de Provincia se encuentra en una compleja posición de cara a la clasificación.

Al frente estará el siempre complejo Millonarios de Colombia, elenco que las hará de local con dos viejos conocidos en el plantel. Uno de ellos es Rodrigo Ureña y el otro es el goleador Rodrigo “Tucu” Contreras.

En el duelo jugado en la primera fecha fueron los celestes quienes ganaron por 2-0, pero hoy la primera opción a la clasificación la tienen los cafetaleros. Por eso, para los dirigidos de Lucas Bovaglio es una verdadera final.

¿A qué hora y dónde ver el duelo Millonarios-O’Higgins?

El partido entre Millonarios y O’Higgins se juega este martes 26 de mayo, a las 18:00 horas de Chile. El duelo podrá verse por TV en DSports, mientras que en streaming estará disponible por la app DGO.

O’Higgins viene de dos derrotas /Photosport

¿Qué se juegan ambos equipos?

Ambos equipos se juegan la clasificación a la siguiente ronda de Copa Sudamericana. Por un lado, está el abrochar el primer lugar del grupo, con pasajes directos a octavos de final, mientras que el segundo irá a un repechaje con el tercero de un grupo de Copa Libertadores.

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La tabla del grupo C está totalmente peleada. Sao Paulo es líder con nueve puntos (juega de local contra el eliminado Boston River). Le sigue Millonarios, con ocho unidades, y tercero es O’Higgins, con siete.

Por eso, a los colombianos les basta el empate para asegurar el segundo lugar en el grupo y clasificarse al repechaje. A los celestes solo les sirve ganar.

Posibles formaciones de Millonarios y O’Higgins

Millonarios irá con su mejor gente al duelo ante los chilenos y su formación sería esta: Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Sebastián del Castillo, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

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Por su parte, el Capo de Provincia iría con Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz y Martínez Sarrafiore; Francisco González, Thiago Vecino y Martín Sarrafiore.

La tabla de posiciones