El ahora defensor de Colo Colo se molestó cuando le consultaron por el tanto en contra que hizo ante Universidad Católica.

Colo Colo fue al Claro Arena por primera vez en la historia y se quedó con una victoria, puesto que venció por 2-1 a Universidad Católica en un duelo clave por la Liga de Primera.

Uno de los protagonistas de la jornada dominical fue Arturo Vidal, quien abrió la cuenta para la UC con un gol en contra. Tras el partido, le preguntaron al King por la jugada y reaccionó con cierta molestia.

“Fue rebote, fue rebote. ¿Por qué se quedan con eso? ¿Por qué no se quedan con lo bueno que fue el partido?”, dijo el King con un tono de molestia ante la pregunta.

“Sería ilógico si yo me echo a morir si soy el jugador más grande del equipo, el jugador que ha jugado en todos lados, entonces lo mío es si me caigo pararme y seguir adelante”, agregó sobre la jugada en cuestión.

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Arturo Vidal reconoce que sufrieron en el arranque del clásico con la UC

Arturo Vidal también analizó el partido, señalando que el arranque de Colo Colo fue bajo y aquello lo aprovechó Universidad Católica para hacer daño junto al apoyo de sus hinchas.

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“Los primeros 20 minutos fueron muy duros, muy duros. Católica salió con todo, venía de ganar en la Libertadores, entonces con el mismo ritmo pasaron los primeros 20 minutos. Ya después pudimos controlar el partido, empezar a jugar más y el Javi -Javier Correa- pudo marcar los dos goles y ahí ya nos tranquilizamos un poco”, dijo el King.

Colo Colo en la próxima semana volverá a jugar como visitante, porque se medirá este sábado 30 de mayo desde las 15:00 horas ante Deportes La Serena.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica en su primera visita al Claro Arena.

a Universidad Católica en su primera visita al Claro Arena. Arturo Vidal anotó un autogol y el delantero Javier Correa marcó los dos goles albos.

y el delantero Javier Correa marcó los dos goles albos. Colo Colo visitará a La Serena el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera