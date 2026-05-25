Colo Colo pierde mucho tras la pelea con la UC: tendrá que improvisar por dos posibles suspendidos

Los festejos de los albos en el Claro Arena se vieron interrumpidos por una fuerte trifulca con jugadores cruzados.

Un áspero partido se jugó la tarde-noche del domingo en el Claro Arena, el que fue visitado por primera vez por Colo Colo, que le ganó por 2-1 a Universidad Católica por la Liga de Primera.

Los albos se repusieron a un inicio duro, con autogol de Arturo Vidal incluido, y luego dieron vuelta el marcador con los goles de Javier Correa al filo del primer tiempo.

El compromiso terminó con polémica en la precordillera, puesto que se produjo una intensa pelea, supuestamente porque los jugadores de la UC se molestaron por los festejos de sus pares albos en la cancha.

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Fernando Ortiz se enreda por posibles suspendidos en Colo Colo

Colo Colo podría perder a dos jugadores tras el escándalo del fin del encuentro, porque según dio a conocer Gonzalo Jara en TNT Sports pueden ser informados Joaquín Sosa y Javier Méndez.

El informe de José Cabero considerará la trifulca en el Claro Arena y aquello puede darle muchos dolores de cabeza al entrenador Fernando Ortiz, de cara al partido del próximo sábado ante Deportes La Serena.

Parte de la pelea en el Claro Arena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Los albos pueden quedarse sin un defensor central titular como Sosa, y sin su relevo, como Méndez, por lo que el Tano tendría que improvisar si quiere poner línea de tres ante los papayeros. Erick Wiemberg puede tomar la titularidad en Colo Colo.

Además, el Cacique tiene una baja confirmada de cara a la fecha 14, porque Tomás Alarcón fue expulsado al final del partido por doble amarilla y no podrá jugar en La Serena.

Colo Colo tendrá que cambiar su formación de cara al partido ante los serenenses y puede contar hasta con tres bajas defensivas.

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En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica en su primera visita al Claro Arena.

a Universidad Católica en su primera visita al Claro Arena. Joaquín Sosa y Javier Méndez arriesgan sanciones tras el informe del árbitro José Cabero.

arriesgan sanciones tras el informe del árbitro José Cabero. Tomás Alarcón fue expulsado y será baja confirmada ante Deportes La Serena.

ver también Jonathan Villagra le regaló su camiseta de Colo Colo a periodista de TNT Sports

La tabla de posiciones de la Liga de Primera