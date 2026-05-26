Los de Rancagua hicieron historia como visitantes, en un duelo donde sufrieron todo el segundo tiempo para asegurar el paso.

Un duelo que parecía con un triunfo tranquilo, terminó con mucho sufrimiento, aunque de igual manera le dio el pase a O’Higgins en la Copa Sudamericana, al vencer por 2-1 a Millonarios en Colombia, en la última fecha de la fase de grupos del torneo.

Un marcador que permitió que el cuadro de Rancagua avance al repechaje, donde enfrentará a uno de los terceros de la Copa Libertadores, por un lugar en los octavos de final.

Por lo mismo, pese a que tuvo que defender con todo en el segundo tiempo, se salió con uno de sus objetivos, teniendo en cuenta que Sao Paulo se quedó con el grupo al vencer a Boston River.

Bastián Yáñez fue el que abrió el marcador para O’Higgins. Foto: O’Higgins.

O’Higgins comenzó con ganas de algo histórico

Fue en el minuto 7 cuando un centro de Francisco González dejó en mejor posición a Bastián Yáñez para definir de gran manera con izquierda y anotar el 1-0, para la primera sorpresa en Bogotá.

Si bien tras esto Millonarios comenzó a crecer, los de Rancagua siguieron apostando a la contra, lo que les dio resultados con un manual del que no se salieron nunca.

Luego de un tiro de esquina de Francisco González, fue Alan Robledo quien puso el segundo tanto para los chilenos, con un cabezazo que hasta le dobló las manos al portero.

Era un 2-0 sorpresivo en Colombia, pero quedaba todo el segundo tiempo, donde Millonarios despertó y comenzó a arremeter con todo, con la figura del Tucu Contreras.

Rodrigo Contreras marcó y puso emoción al duelo de O’Higgins. Foto: Millonarios.

Fue así cuando a los 53 minutos apareció Rodrigo Contreras para anotar el descuento para los colombianos, para dar paso a un partido lleno de sufrimiento en Bogotá.

Millonarios comenzó apretar con todo con el gol de la clasificación, mientras que O’Higgins decidió defender y atacar de contra, para llevarse la clasificación que hizo celebrar a todos en Chile.

Tabla de posiciones:

Mira los goles:

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La previa

Una jornada de definiciones vivirá O’Higgins en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde visitará a Millonarios en Colombia por el soñado paso a los octavos de final del torneo internacional.

Los de Rancagua están en el tercer lugar del grupo C con 7 puntos, por debajo del cuadro cafetero que suma ocho unidades y Sao Paulo con 9, en lo más alto de la clasificación.

Por lo mismo, los celestes necesitan obligatoriamente una victoria en Bogotá, además ver el resultado de local de los brasileños ante Boston River de Uruguay (3 puntos), en una fecha de cierre que promete estar de miedo.

O’Higgins venció 2-0 a Millonarios en el inicio de la Copa Sudamericana en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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