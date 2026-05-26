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Copa Sudamericana

O’Higgins vence a Millonarios y avanza al repechaje en la Copa Sudamericana

Los de Rancagua hicieron historia como visitantes, en un duelo donde sufrieron todo el segundo tiempo para asegurar el paso.

Por Cristián Fajardo C.

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O’Higgins sigue vivo en la Copa Sudamericana
© LEONARDO CASTANEDA/VIZZORIMAGE/PHOTOSPORTO’Higgins sigue vivo en la Copa Sudamericana

Un duelo que parecía con un triunfo tranquilo, terminó con mucho sufrimiento, aunque de igual manera le dio el pase a O’Higgins en la Copa Sudamericana, al vencer por 2-1 a Millonarios en Colombia, en la última fecha de la fase de grupos del torneo.

Un marcador que permitió que el cuadro de Rancagua avance al repechaje, donde enfrentará a uno de los terceros de la Copa Libertadores, por un lugar en los octavos de final.

Por lo mismo, pese a que tuvo que defender con todo en el segundo tiempo, se salió con uno de sus objetivos, teniendo en cuenta que Sao Paulo se quedó con el grupo al vencer a Boston River.

Bastián Yáñez fue el que abrió el marcador para O’Higgins. Foto: O’Higgins.

Bastián Yáñez fue el que abrió el marcador para O’Higgins. Foto: O’Higgins.

O’Higgins comenzó con ganas de algo histórico

Fue en el minuto 7 cuando un centro de Francisco González dejó en mejor posición a Bastián Yáñez para definir de gran manera con izquierda y anotar el 1-0, para la primera sorpresa en Bogotá.

Si bien tras esto Millonarios comenzó a crecer, los de Rancagua siguieron apostando a la contra, lo que les dio resultados con un manual del que no se salieron nunca.

Luego de un tiro de esquina de Francisco González, fue Alan Robledo quien puso el segundo tanto para los chilenos, con un cabezazo que hasta le dobló las manos al portero.

Era un 2-0 sorpresivo en Colombia, pero quedaba todo el segundo tiempo, donde Millonarios despertó y comenzó a arremeter con todo, con la figura del Tucu Contreras.

Rodrigo Contreras marcó y puso emoción al duelo de O’Higgins. Foto: Millonarios.

Rodrigo Contreras marcó y puso emoción al duelo de O’Higgins. Foto: Millonarios.

Fue así cuando a los 53 minutos apareció Rodrigo Contreras para anotar el descuento para los colombianos, para dar paso a un partido lleno de sufrimiento en Bogotá.

Millonarios comenzó apretar con todo con el gol de la clasificación, mientras que O’Higgins decidió defender y atacar de contra, para llevarse la clasificación que hizo celebrar a todos en Chile.

Tabla de posiciones:

Mira los goles:

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La previa

Una jornada de definiciones vivirá O’Higgins en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde visitará a Millonarios en Colombia por el soñado paso a los octavos de final del torneo internacional.

Los de Rancagua están en el tercer lugar del grupo C con 7 puntos, por debajo del cuadro cafetero que suma ocho unidades y Sao Paulo con 9, en lo más alto de la clasificación.

Por lo mismo, los celestes necesitan obligatoriamente una victoria en Bogotá, además ver el resultado de local de los brasileños ante Boston River de Uruguay (3 puntos), en una fecha de cierre que promete estar de miedo.

O’Higgins venció 2-0 a Millonarios en el inicio de la Copa Sudamericana en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

O’Higgins venció 2-0 a Millonarios en el inicio de la Copa Sudamericana en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

¿Va por TV? Este es el canal que transmite EN VIVO Millonarios vs. O’Higgins en Copa Sudamericana

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¿Va por TV? Este es el canal que transmite EN VIVO Millonarios vs. O’Higgins en Copa Sudamericana

Revisa el minuto a minuto

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Final del partido

O'Higgins lo logró al vencer por 2-1 a Millonarios en Colombia!!!

Los de Rancagua van al repechaje para meterse a los octavos de la Copa Libertadores.

Minuto 90

Se van a jugar 10 minutos de descuentos...

Millonarios 1 - O'Higgins 2.

Minuto 87

O'Higgins comienza a controlar los tiempos, con jugadores  sumando segundos en el suelo y mirando el reloj para que termine el compromiso, donde están ganando por 2-1 ante Millonarios. Se vienen unos últimos minutos de miedo.

Minuto 77

Sigue Millonarios empujando por el empate que le de la clasificación, mientras que O'Higgins defiende con todo e intenta salir en contra.

Por ahora los de Rancagua avanan.

Millonarios 1 - O'Higgins 2

Tabla de posiciones

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Minuto 58

Hubo cambios en O'Higgins con el ingreso de Nicolás Garrido y Arnaldo Castillo. Salieron Bastián Yáñez y Thiago Vecino.

Mira el gol de Millonarios

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Minuto 54

Gol de Millonarios.

Rodrigo Contreras, el ex Universidad de Chile, marca el descuento para el cuadro colombiano.

Millonarios 1 - O'Higgins 2

Minuto 51

Millonarios salió con todo para el segundo tiempo, metiendo contra su arco a O'Higgins, donde le toca defender la victoria por 2-0.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya juegan los últimos 45 minutos, donde O'Higgins debe resistir para avanzar en la Copa Sudamericana.

Millonarios 0 - O'Higgins 2.

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¿Quieres ver los goles de O'Higgins? Acá están

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Mira el segundo gol de O'Higgins

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Tabla de posiciones

Así va la tabla de posiciones con la victoria de O'Higgins 2-0 sobre Millonarios en Colombia, además del mismo resultado de Sao Paulo contra Boston River. Por ahora, los de Rancagua avanzan al repechaje contra los terceros de la Copa Libertadores, para definir el paso a los octavos de la Copa Sudamericana.

Minuto 38

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

Gol de O'Higgins que se pone adelante por 2-0 ante Millonarios.

Tras un córner, Alan Robledo cabecea y hasta le dobla las manos al portero Novoa, y celebran los de Rancagua.

Minuto 36

O'Higgins tuvo el segundo, Vecino remató dentro del área pero encontró una notable reacción del portero de Millonarios.

Millonarios 0 vs O'Higgins 1.

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Minuto 32

Otra tarjeta amarilla para O'Higgins, ahora es Faúndez quien se gana la amonestación.

Otro gol de Sao Paulo

Los brasileños vencen por 2-0 a Boston River en Sao Paulo, con esto se quedan con el grupo C con 12 puntos. Por lo mismo, O'Higgins debe seguir ganando para meterse al repechaje, donde por ahora suma 10 unidades.

Minuto 21

Tarjeta amarilla para Francisco González, quien frenó un ataque de Millonarios. Se están viniendo los colombianos, hay que estar atentos.

Millonarios 0 vs O'Higgins 1.

El gol de Sao Paulo

Sao Paulo vence 1-0 a Boston River y, pese a la victoria de O'Higgins en Colombia, se está quedando con el primer lugar y el paso directo a octavos. Los de Rancagua van al repechaje, por ahora:

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Minuto 15

Se salvó O'Higgins, el Tucu Contreras quiso cachetear una pelota casi en área chica del meta Carabalí, el balón se fue desviado por poco.

Millonarios 0 vs O'Higgins 1

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Mira el gol de O'Higgins

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Cambia la tabla de posiciones

Con el 1-0 de O'Higgins, los chilenos suben al segundo lugar de la tabla de posiciones, logrando el paso al repechaje contra los terceros de la Copa Libertadores para definir un cupo a los octavos de final.

Sao Paulo sigue a la cabeza porque le va ganando 1-0 a Boston River en Brasil

Minuto 7

Gooooooooooooooooooool de O'Higgins.

Bastián Yáñez apareció a la espalda de los centrales, luego de un centro de González y anotar el primer tanto de la jornada para los de Rancagua.

Millonarios 0 vs O'Higgins 1

Minuto 5

De mucho estudio los primeros minutos en Colombia, con Millonarios y O'Higgins intentando controlar el balón y avanzar poco a poco.

¡Comenzó el partido en Colombia!

Ya juegan amigos, ya juegan O'Higgins contra Millonarios en Bogotá.

Los de Rancagua atacan de izquierda a derecha de la pantalla, mientras que los colombianos movieron la pelota.

Millonarios 0 vs O'Higgins 0.

Recordamos que también están jugando Sao Paulo 0 vs Boston River 0, por el grupo C.

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Suena el himno de Colombia

Los equipos están en la cancha y ahora se entona el himno de Colombia, en un clásico del fútbol de ese país.

Equipos a la cancha

Millonario vistiendo el clásico azul, mientras que O'Higgins juega de amarillo y short negro.

Comandados por el árbitro argentino Darío Herrera, quien será parte del Mundial 2026.

Los equipos ya están en la cancha del Campín de Bogotá

A minutos de comenzar

Los equipos ya están en camarines alistando su salida a la cancha, se viene la hora de la verdad para O'Higgins, que un triunfo lo hace avanzar de ronda: ¿Podrá con Millonarios en Colombia?

¿A qué hora y dónde ver el duelo Millonarios vs O’Higgins?

El partido entre Millonarios y O’Higgins se juega este martes 26 de mayo, a las 18:00 horas de Chile. El duelo podrá verse por TV en DSports, mientras que en streaming estará disponible por la app DGO.

El DT de Millonarios se tiene confianza

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Trabajos en la cancha

Los equipos ya trabajan en la cancha en Bogotá, donde O'Higgins se juega su gran chance de soñar con la próxima ronda.

Un recuerdo en Colombia

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Un ex U de Chile

Rodrigo Contreras es confirmado como titular en Millonarios para enfrentar a O'Higgins, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Jorge Loyola/Photosport

Jorge Loyola/Photosport

Ya está en el estadio O'Higgins

Los hinchas de O'Higgins presentes

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Así está el estadio en Bogotá

Millonarios mete miedo

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Termina el primer tiempo

O'Higgins está sacando la tarea adelante en Colombia con un importante triunfo por 2- 0 ante Millonarios en Bogotá. Por ahora, consiguen el paso al repechaje al quedar segundos en el grupo C de la Copa Sudamericana.

Sorpresa en el 11 de O'Higgins

Thiago Vecino le quitó el puesto a Arnaldo Castillo de 9 por primera vez en un partido importante, lo que habla de una importante variante en O'Higgins.

Alarma en O'Higgins

Se confirma la lesión de Bryan Rabello horas antes del partido y queda fuera en O'Higgins; durísima baja en el Capo de Provincia.

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Formaciones confirmadas

O'Higgins con camiseta alternativa

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Partidos en simultáneo

Hay que recordar que a la misma hora que jueguen O'Higgins vs Millonarios en Colombia, también estarán jugando Boston River vs Sao Paulo en Brasil, para definir el grupo.

Tabla de posiciones

¿Qué se juegan ambos equipos?

Ambos equipos se juegan la clasificación a la siguiente ronda de Copa Sudamericana. Por un lado, está el abrochar el primer lugar del grupo, con pasajes directos a octavos de final, mientras que el segundo irá a un repechaje con el tercero de un grupo de Copa Libertadores.

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¿A qué hora y dónde ver el duelo Millonarios vs O’Higgins?

El partido entre Millonarios y O’Higgins se juega este martes 26 de mayo, a las 18:00 horas de Chile. El duelo podrá verse por TV en DSports, mientras que en streaming estará disponible por la app DGO.

Sean todos bienvenidos

Comenzamos la transmisión de una jornada llena de emociones en la Copa Sudamericana, con O'Higgins jugándose su gran chance de clasificar a los octavos de final o el repechaje, en su visita a Millonarios de Colombia.

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