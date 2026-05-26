Llegando a la zona media de esta temporada han sido once los entrenadores que han recibido el sobre azul en la Primera División y Primera B de nuestro balompié.

El fútbol chileno se acerca a pasos agigantados a cerrar la primera mitad del año. Mayo casi se va y con esto ya comenzamos a hacer balances de lo que ha sido el primer semestre del 2026, donde varios equipos han tenido que pegar volantazos con sus respectivos entrenadores.

Y es que el mal ojo de algunos elencos han hecho casi obligatorio meter un cambio en la dirección técnica. Los malos resultados no perdonan y por lo mismo en ocasiones es mejor hacer la perdida tras una mala elección.

Revisando lo que ha sido el año en la Primera División y Primera B, ya llevamos once entrenadores que han recibido el sobre azul tras campañas que estaban haciendo insostenible su continuidad. ¿Lo más notable? Que hay elencos que ya llevan dos despidos en lo que va de año.

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Los once entrenadores que se han quedado sin trabajo en el fútbol chileno

Partiendo en la Liga de Primera los argentinos Javier Torrente en Everton y Francisco Meneghini en Universidad de Chile fueron despedidos tras apenas cuatro y seis fechas disputadas. Por su parte Cristián Muñoz en Palestinorecibió el sobre azul tras once jornadas.

Lo notable acá es lo que está pasando con Deportes Concepción, elenco que en esta temporada ya despidió por malos resultados a Patricio Almendra y Walter Lemma. Habrá que ver si con Fernando Díaz logran ganar algo de regularidad.

En la Primera B por su parte el primero que se fue despedido fue Gonzalo Villagra, quien apenas estuvo tres fechas dirigiendo en Unión Española. Un poco más duraron Rodrigo Guerrero en Deportes Iquique y John Armijo en Deportes Santa Cruz, quienes fueron echados tras ocho jornadas.

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Deportes Concepción en la Liga de Primera 2026 ya lleva dos entrenadores despedidos. | Foto: Photosport.

Por su parte Luis Landeros en Unión San Felipe fue otro que recibió el sobre azul, aunque este lo hizo luego de diez compromisos.

Para cerrar está el caso de Rangers, elenco que al igual que Deportes Concepcion ya ha cesado a dos entrenadores por malos rendimiento. Erwin Durán fue despedido tras la fecha 4 y Jaime Vera pasó lo mismo luego de la jornada 12.

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En esta lista dos equipos que no están considerados. El primero es Universidad de Concepción, elenco que perdió a Juan Cruz Real y Leonardo Ramos como entrenadores, pero porque ambos renunciaron a sus cargos. Esto mismo pasó en Puerto Montt con la salida de Emiliano Astorga.

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En síntesis