Un domingo negro fue el que tuvo el entrenador de Rangers, Erwin Durán, que pasó por todas las malas posibles en la siempre frenética Primera B.

En el clásico del Maule, contra Curicó Unido, sufrió una dura derrota por 1-0 con gol de Leandro Benegas en el reinaugurado estadio de La Granja.

Un traspié que dejó a los del Piduco en la última posición de la tabla, sumando apenas un punto en cuatro fechas y lejos del puntero, Puerto Montt, que tiene 12 unidades.

A eso se suma una derrota también contra Curicó en el duelo jugado en Talca por Copa Chile. Campaña muy pobre este 2026 que llevó a la dirigencia a tomar una drástica medida.

Durán fue despedido de Rangers de Talca

“Durán deja de pertenecer a Rangers”

Fue mediante un comunicado entregado en la medianoche en que señalaban que Durán, que asumió en junio del año pasado la conducción del equipo, no seguirá en su cargo.

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“A la comunidad rojinegra, medios de comunicación y público en general, informamos que, tras el partido ante Provincial Curicó Unido, el cuerpo técnico encabezado por Erwin Durán deja de pertenecer a Rangers de Talca“, señalan.

ver también Tabla de Primera B: Curicó reinaugura La Granja con triunfo en el Clásico ante Rangers

Agregan que “agradecemos a cada uno de los profesionales por el esfuerzo y compromiso entregado durante su paso por la institución y les deseamos éxito”.

Finalmente señalaron en Rangers que “comunicamos que próximamente informaremos oficialmente al nuevo cuerpo técnico que asumirá la conducción del plantel profesional”.

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