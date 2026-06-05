El volante de Manchester City se enfoca en la Copa del Mundo, donde el cuadro luso es uno de los grandes candidatos al título.

La selección chilena tiene un partido importante este sábado, quizá el más destacado del año, cuando se mida ante Portugal en Lisboa, rival que ni piensa en la Roja.

La mente de los lusos no está puesta en el choque que se jugará en Lisboa, sino que en el desarrollo de la Copa del Mundo, donde son parte del Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Un día antes del amistoso con Chile habló una de las grandes estrellas de Portugal, como lo es Bernardo Silva, quien no comentó nada sobre el elenco nacional y centró sus dichos en el certamen planetario.

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Bernardo Silva piensa en el Mundial de 2026

Bernardo Silva sabe que muchos tienen a Portugal como candidato para ganar el Mundial, situación que analiza y señala que es la gran meta que tienen de cara al desarrollo del torneo.

“Ganar es un sueño, pero también una meta y una gran oportunidad. Y eso se debe al equipo que tenemos, a los años que llevamos juntos, porque es un equipo que, a pesar de tener muchos jugadores jóvenes, está muy bien preparado. João Neves y Nuno Mendes son muy jóvenes, pero tienen mucha experiencia”, apuntó.

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Bernardo Silva es uno de los líderes de Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

“Tenemos una excelente combinación de experiencia y juventud, energía, para ser exigentes. No nos colocaremos por encima de otros equipos, pero tampoco por debajo. Si miramos a Francia, España, Inglaterra, Argentina y otros, tenemos que ver a estos equipos como favoritos, como nosotros, pero siempre de igual a igual, porque no somos inferiores”, cerró el zurdo.

El estreno de Portugal en la Copa del Mundo será el miércoles 17 de junio, cuando se midan ante la República Democrática del Congo en Houston.

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En síntesis

Chile jugará un partido destacado contra Portugal en la ciudad de Lisboa este sábado.

jugará un partido destacado contra en la ciudad de Lisboa este sábado. Bernardo Silva priorizó el Mundial y omitió comentarios sobre el partido amistoso con Chile.

priorizó el Mundial y omitió comentarios sobre el partido amistoso con Chile. El debut de Portugal en la Copa del Mundo será el 17 de junio.

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¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Portugal por un amistoso internacional?

El partido entre Chile y Portugal se jugará este sábado 6 de junio, a partir de las 13:45 horas de Chile, en el estadio Nacional de Portugal, Oieras, Lisboa.