El ex arquero de la U y la selección chilena le pegó a Vidal acusándolo de "creerse superior" y perjudicar al equipo cuando algo no le gusta.

Arturo Vidal vive un gran presente como titular en un Colo Colo puntero con distancia en la Liga de Primera. Tras considerarlo poco, el entrenador Fernando Ortiz acomodó al King como líbero en la defensa y el todoterreno ha cumplido de sobra.

Sin embargo el regreso de Vidal a Colo Colo no ha sido siempre dulce y recordados son sus dichos contra el mismo Jorge Almirón cuando era el entrenador del Cacique y no lo consideraba en el once.

Precisamente de eso se colgó Johnny Herrera, el ex arquero de Universidad de Chile y compañero de Vidal en la generación dorada de la selección chilena. El ex 25 y 23 volvió a dejar claro que su relación con el mediocampista nunca fue buena.

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Herrera: “Eso de Vidal cae mal”

“Si Vidal no juega no sirve en ningún equipo, por las reacciones que tiene. Habla mal del técnico que no lo pone, habla mal de la gente, habla mal de los compañeros. Se cree superior muchas veces y obviamente que eso cae mal“, dijo Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Herrera asegura que Vidal se cree superior y termina perjudicando a los equipos.

Herrera sentenció que “a pesar de todo el currículum que tú puedes tener, debe haber un respeto siempre, más allá que tú seas el tramoya de la película o el protagonista“.

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Cabe recordar que ésta no es por lejos la primera vez que Johnny Herrera lanza un palo sobre Vidal. Eso sí, hace algún tiempo manifestó que “si lo veo, obviamente lo voy a saludar, si compartimos harto: compartimos cancha, camarín, muchas cosas”.

“La relación con Vidal se torció cuando se puso a defender mucho a Colo Colo, ja ja ja. Entonces yo defendía a mi equipo nada más, po. No me molesta cuando me menciona. Lo considero de quién viene, y lo digo muy en buena, con la personalidad que tiene él y la forma de ser que tiene”, había agregado.

Resumen:

-Arturo Vidal es titular como líbero en la defensa del puntero Colo Colo.

-Johnny Herrera criticó las reacciones de Vidal cuando no juega en un equipo.

-Herrera afirmó que su relación con Vidal se torció por defender a Colo Colo.