Luego que se conoció la versión de que quiere seguir en Europa, el mundo azul se divide si seguir esperando o dar vuelta la página.

Un duro golpe recibió Universidad de Chile en sus aspiraciones por querer contar con Alexis Sánchez en la ventana de inviernos del mercado de fichajes, una vez que aseguran que su decisión es seguir en Europa.

Fue el periodista Cristián Caamaño quien reveló la respuesta al interés de la U, dejando en claro que se quiere mantener, al menos, una temporada más en la alta competitividad.

Algo que impactó en el mundo bullanguero que se preparaba para un recibimiento importante, pero donde deberán guardar todo por una temporada más.

Alexis tiene decidido continuar su carrera en Europa.

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Vaccia: “Con 40 años no será lo mismo”

Uno que lamentó la decisión fue el técnico bicampeón con Universidad de Chile, César Vaccia, quien en conversación con Redgol, aseguró que estaba todo servido para su llegada.

“Era el momento, se podía encontrar con el cariño, con su fútbol, con la alegría de jugar. La gente lo iba a recibir muy bien, pero tiene que ver con sus deseos. Si quiere seguir allá, está bien, Dios quiera que le vaya bien y sea feliz, pero para la U era bueno”, explicó.

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En ese sentido, la proyección es que pueda llegar con una edad cerca a los 40 años, algo que de inmediato genera dudas, según el entrenador.

“Sí, a pesar que se ha cuidado y todo, pero la U lo necesita ahora. Con 40 años la cosa cambia. El cariño es el mismo, pero el rendimiento no. Pero bueno, en el fútbol nunca hay que ser categórico pero era el momento”, destacó.

Alexis Sánchez sumó energías tras los últimos partidos en Sevilla.

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“Mientras esté activo va a marcar diferencias igual”

Uno que prefiera guardar la confianza es Marcos González, quien asegura que “Alexis está en un buen momento mientras se mantenga activo va a marcar diferencias donde esté”.

“No sé si va a jugar hasta los 40 años, pero su calidad es superior al promedio. Si viene el próximo año, pero donde juegue marca diferencias este año o el otro, por algo se ha mantenido en Europa“, detalla.

En ese sentido, asegura que lo de Alexis “no pasa por algo económico, es ambición de jugador”, pero que siempre busca ser exigente, por si decide venir más adelante lo hará en buenas condiciones.

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“No sabemos si hubo esfuerzo, pero es una situación que era el momento adecuado, quizás se puede dar a futuro, pero quiere seguir compitiendo en alto en Europa y sigue dejando bien parado el nombre del fútbol chileno”, cerró.