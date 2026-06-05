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Debate

“Ganábamos 4-1”: Johnny Herrera asegura que U. de Chile 2011 goleaba a Colo Colo 2006

El campeón de la Copa Sudamericana explicó que el Romántico Viajero era superior a los dirigidos por Claudio Borghi.

Por César Vásquez

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Los dos mejores equipos del fútbol chileno en el siglo XXI.
© ArchivoLos dos mejores equipos del fútbol chileno en el siglo XXI.

Uno de los debates más apasionantes del fútbol chileno es saber cuál ha sido el mejor equipo del siglo XXI: ¿U. de Chile 2011 o Colo Colo 2006? Johnny Herrera tiene clarísimo su veredicto.

El Romántico Viajero vivió su mejor época de la mano de Jorge Sampaoli, con quien fueron tricampeones nacionales y además conquistaron la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Claudio Borghi fueron tetracampeones a nivel local y alcanzaron la final del torneo internacional mencionado.

La elección de Johnny Herrera

Johnny Herrera integró el plantel de Universidad de Chile 2011. El arquero fue elegido el mejor de América en esa temporada y en la obtención de la Copa Sudamericana. Por esta razón, tuvo la difícil misión de elegir al mejor jugador de ese torneo.

“¿El más importante? Uf, me voy sacar. Valla menos batida, 2 goles en 12 partidos, pero para mí fue Eduardo Vargas que estuvo intratable en la Sudamericana. Soy mezquino por no nombrar a más, pero lo que hizo Marcos González, (Gustavo) Canales, Marcelo Díaz que empezó desde atrás. Charles (Aránguiz) ni hablar la calidad”, explicó en el podcast Metamos Bulla.

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Habitualmente se debate sobre cuál era mejor en comparación con Colo Colo 2006, equipo que tenía a figuras como Miguel Riffo, Arturo Sanhueza, Matías Fernández, Alexis Sánchez o Humberto “Chupete” Suazo. Para el retirado arquero, no hay dudas de qué pasaría si jugaban en contra.

“Ganamos 4-1. Yo no vi a otro mejor equipo que ese 2011 que se consagra en el segundo semestre”, cerró el jugador más ganador en la historia de Universidad de Chile.

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Lo cierto, es que los equipos de Colo Colo 2006 y Universidad de Chile 2011 fueron claves para que Chile terminara ganando las Copa América de 2015 y 2016. Ahí se unieron Claudio Bravo, Eugenio Mena, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

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