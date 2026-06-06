En medio del debate por el escudo y las estrellas que tiene la Celeste, el ex defensor sacó chapa por un torneo que se jugó sólo en 1980 y que nunca más se disputó. Una locura.

Como suele ocurrir en la previa a las Copas del Mundo, siempre se discute si Uruguay tiene dos títulos o cuatro como exhiben en su escudo. Mientras la FIFA sólo reconoce las conquistas de 1930 y Brasil 1950, en el paisito se suman las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928.

Sin embargo, a nueve días de su debut en el Mundial 2026, una de sus máximas figuras históricas quiso ir más allá en el debate y aseguró que, en realidad, la Celeste debiera tener en su emblema nada menos que cinco títulos mundiales.

Hablamos del excentral Diego Lugano, quien aseguró en entrevista con Canal 5 de su país natal que “la duda es si tenemos cuatro o cinco, porque el Mundialito del 80 fue tal vez el evento… fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado“.

“Eso creo que no hay discusión. No sé quién discute eso, porque yo vivo en Brasil y no se discute eso. El fútbol va evolucionando, los torneos van evolucionando, tienen otro nombre, tienen otro agregado, pero la historia, lo que significó en aquel momento, no cambia”, agrega la leyenda de Uruguay.

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Diego Lugano suma una nueva estrella para Uruguay

La pregunta cae de cajón, ¿cuál es ese torneo por el cual exige reconocimiento el ex central? Se trató de un evento único que se disputó en la nación oriental y que respaldó la FIFA con el fin de conmemorar los 50 años de la historia de las Copas del Mundo.

El objetivo era reunir a todos los campeones mundiales en un mismo torneo. Sin embargo, Inglaterra renunció a este torneo y su lugar lo ocupó Países Bajos. El torneo se llevó a cabo entre el 30 de diciembre de 1980 y el 10 de enero de 1981.

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En la definición del Mundialito, Uruguay derrotó a Brasil por 2-1 en el Estadio Centenario de Montevideo. Fue la única vez que se disputó este certamen. Sin embargo, nunca tuvo un reconocimiento formal por parte de FIFA, algo que quiere Diego Lugano.

En síntesis

Diego Lugano afirmó que Uruguay debería tener cinco títulos mundiales en su escudo.

El exdefensor exige que se reconozca el Mundialito de 1980 como una Copa del Mundo.

Ese torneo conmemorativo nunca ha sido avalado formalmente por la FIFA como un Mundial.

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