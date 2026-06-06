Pese a que ya no tienen la licencia de la FIFA, la empresa de videojuegos norteamericana de igual manera realizó la simulación de la cita planetaria. ¿Lo notable? Que llevan cuatro ediciones acertando al futuro campeón del mundo.

Este Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá dejará con un gran vacío a los fanáticos de los videojuegos. Lamentablemente la separación de caminos entre EA Sports y la FIFA nos dejará sin una experiencia mundialista, algo que a varios tiene dolidos.

Y es que más allá de ese experimento de Netflix, sin duda que faltará algo especial para quienes vibran con el fútbol y un control en sus manos. Aunque ojo, hay una alternativa para acercarse un poco a esa experiencia.

Pese a que no cuenta con la licencia oficial, EA Sports de igual manera lanzó una actualización para el EA FC 26 llamado “The World’s Game”, donde emulan la Copa del Mundo con sus 48 selecciones participantes, aunque sin nada oficial ligado a la FIFA.

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EA Sports predice al campeón del Mundial 2026

Tal y como ocurrió en el pasado, la empresa de videojuegos norteamericana simuló lo que será el certamen a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá, donde dieron con el combinado nacional que se quedará con el trofeo.

Y el ganador fue España, seleccionado que viene de ganar la Eurocopa de Alemania 2024 y que es apuntado como uno de los grandes candidatos a gritar campeón en Nueva York el próximo 19 de julio.

EA Sports adelantó que España se quedará con este Mundial 2026. | Foto: EA.

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Hay que destacar que esta predicción que hay que tenerla muy en cuenta, ya que EA Sports lleva una notable racha a la hora de adelantar a las selecciones campeonas del mundo. En Sudáfrica 2010 acertaron con España, en Brasil 2014 con Alemania, en Rusia 2018 con Francia y en Qatar 2022 con Argentina. ¿Se vendrá la quinta seguida?

España en este Mundial 2026 dirá presente en el Grupo H, donde enfrentara a Cabo Verde (15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium), Arabia Saudita (21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium) y Uruguay (26 de junio en el Estadio Guadalajara).

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En síntesis

EA Sports simuló el Mundial 2026 y predijo que España será el campeón.

simuló el y predijo que será el campeón. España jugará en el Grupo H contra Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

jugará en el contra Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. La gran final de la Copa del Mundo se disputará el próximo 19 de julio.

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