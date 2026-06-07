Universidad de Chile terminó su travesía en la Copa de la Liga y quedó eliminada. Fernando Gago habló tras esta situación, donde se refirió a un cruce con un árbitro.

Los Azules necesitaban vencer a Audax Italiano y que Deportes La Serena derrotara a Unión La Calera. Sin embargo, no se dio ninguno de los dos resultados: la U empató 2-2 ante los Itálicos, mientras los Cementeros le ganaron a los Papayeros.

El enojo de Fernando Gago

Con el adiós a la Copa de la Liga, Fernando Gago sumó su primer fracaso en Universidad de Chile. Desde la llegada de Pintita el equipo no ha logrado despegar y las críticas comienzan a apuntar hacia el trabajo que está realizando el argentino.

Una vez finalizado el encuentro ante Audax Italiano, Gago cargó contra el cuerpo arbitral liderado pro Cristian Galaz. El ex jugador de Real Madrid aseguró que uno de los jueces le habría faltado el respeto durante el empate contra los floridanos.

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“Respecto al arbitraje, en el segundo tiempo tardaron en salir; si nosotros lo hacemos, me suspenden o me multan. Además, hubo una reacción del lado del asistente que me faltó el respeto. Puedo aceptar debates, pero la falta de respeto no la voy a tolerar“, indicó Gago.

Los jueces asistentes de Galaz fueron Claudio Urrutia, Manuel Marín y Miguel Araos. Fernando Gago no detalló con quién fue el conflicto. A pesar del mal momento deportivo e institucional que vive Universidad de Chile, el entrenador confía en que pueden luchar por el título de la Liga de Primera, donde Colo Colo les saca 13 puntos de ventaja.

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“El objetivo que tenemos es llegar hasta la última fecha con posibilidades de ser campeón. Esa es la meta a partir de ahora, trabajar para que en cada competencia estemos peleando el título”, cerró Pintita. El próximo partido de la U será como visita ante Unión La Calera el domingo 14 de junio, por la Liga de Primera.