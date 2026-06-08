El técnico del Bulla sabe que necesitan levantar el rendimiento de la opaca temporada 2026.

Universidad de Chile ha sido una de las grandes decepciones de la temporada y ni con la llegada de Fernando Gago han podido levantar cabeza. Por esto, esperan el mercado para reforzar el plantel.

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El Romántico Viajero tenía la esperanza de ser protagonista en este 2026, pero ya fueron eliminados de la Copa Sudamericana, de la Copa de la Liga y están a 13 puntos de Colo Colo en la Liga de Primera. El panorama no es muy alentador, por lo que saben que tienen trabajo para levantar el rendimiento.

Los refuerzos de U. de Chile

Universidad de Chile no pudo pasar del empate en el último fin de semana ante Audax Italiano y confirmó su adiós de la Copa de la Liga. Ahora solo le queda intentar meterse en la pelea por la Liga del fútbol nacional y lo que será la Copa Chile, torneo que inicia el 19 de junio.

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Fernando Gago llegó en reemplazo de Francisco Meneghini y pese a que el equipo mostró una mejoría inicial, ahora han entrado en un espiral de irregularidad. Por esta razón, el argentino reconoció que ya piensan en el mercado de pases.

“Sí, obviamente vamos a buscar posibilidades de refuerzos. También puede haber en este mercado posibilidades de salida porque nunca se sabe qué puede pasar”, explicó el entrenador del Romántico Viajero.

La U quedó fuera de la Copa de la Liga al igualar 2-2 ante Audax. Imagen: Photosport

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Pese a la distancia que tienen con Colo Colo en la tabla de posiciones, Gago no suelta la idea de luchar por el título con los Albos. Para cumplir con este objetivo, las incorporaciones pueden jugar un rol clave. En los mercados de invierno anteriores la U no ha logrado traer nombres que se transformen en opciones reales.

“Buscaremos la mejor decisión posible para seguir compitiendo hasta la última fecha del torneo“, cerró Pintita. El próximo partido de Universidad de Chile será ante Unión La Calera el domingo 14 de junio en condición de visita, correspondiente a la Liga de Primera.