El delantero celebró su casamiento con Camila Sepúlveda y está semana ya reapareció entrenando de cara al segundo semestre.

El mercado de fichajes comenzó su cuenta regresiva en Chile. Es que la primera rueda finaliza en los próximos días y la Liga de Primera abre la ventana de contrataciones para el segundo semestre. Lo que en equipos como Colo Colo ya se empieza a planificar.

En los albos que son punteros, se indica que se buscará un arquero, un volante creativo y un puntero. Justamente en está ultima posición es que vuelve a sonar un viejo conocido como Jordhy Thompson.

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El delantero de 21 años destacó en la reciente campaña por el FC Orenburg en la liga rusa. Por lo que vuelve a sonar como opción en el Cacique.

Aunque desde ByN no se han abordado nombres en particular, el jugador ha reconocido que sigue presente su deseo de volver al club que lo formó. Lo que crece con el nuevo guiño en sus redes sociales.

El futuro de Jordhy Thompson: ¿Se acerca a Colo Colo?

El delantero sorprendió este lunes con una exigente sesión de entrenamiento. Jordhy Thompson había mostrado en sus redes que contrajo matrimonio con Camila Sepúlveda. Por lo que todo apuntaba que estaría unos días de luna de miel.

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“Te amo para toda la vida amorcito mío, tenemos una familia hermosa”, recalcó Camila en sus redes. Registro que superó las 49 mil reacciones en Instagram.

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Sin embargo, el jugador decidió poner en pausa la celebración y retomó su mini pretemporada. Pero lo que más llamó la atención es que los trabajos que realiza en Chile los hace con indumentaria de Colo Colo. A tal punto que aparece con la marca de Adidas que es la que actualmente viste a los albos.

Ahora la llegada de Thompson podría significar un importante esfuerzo para ByN. El jugador está tazado en 1,5 millones de euros y tiene contrato hasta 2027. Por lo que se avecinan horas claves para el jugador en el mercado de fichajes.

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