Jordhy Thompson le da un giro a su vida después de haber tocado fondo. El extremo deja atrás todo lo que pasó y días atrás anunció su casamiento con Camila Sepúlveda, la mujer que lo denunció por femicidio frustrado.
La relación entre ambos arrastraba una serie de polémicas hasta aquel episodio, el que terminó con el jugador en prisión. Desde entonces los dos han rearmado su proyecto y ahora concretan un matrimonio que lleva al canterano de Colo Colo a dejar una potente reflexión.
Y es que si bien el evento ocurrió hace ya algunos días, no fue hasta ahora que el extremo decidió sacar la voz para abordar lo ocurrido. Ahí también aprovechó de mirar al futuro y enterró todo lo que había pasado.
Jordhy Thompson cierra su etapa más oscura casándose con Camila Sepúlveda
La relación entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda vive su mejor momento luego de que llegaran al altar. La pareja contrajo matrimonio hace algunos días y las celebraciones no han parado desde entonces.
Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda se casaron después de todas sus polémicas en el pasado. Foto: Instagram.
Ahora fue el turno del jugador, quien compartió las primeras imágenes de lo que fue aquel íntimo festejo con sus familias. “Un ‘Sí’ para toda la vida“, destacó el ex Colo Colo en su cuenta de Instagram.
Pero tras ello, Jordhy Thompson puso el pecho y se hizo cargo de todos los errores que cometió en el pasado, mirando con optimismo lo que viene. “Superamos todo lo malo y ya es tiempo que venga todo lo bueno“, enfatizó.
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Finalmente y en esa misma línea, el extremo envió un mensaje directo a Camila Sepúlveda y la familia que están formando. “Una nueva etapa nos espera junto a nuestros hijos, te amo mucho”.
Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda le ponen punto final a los años más complicados de su relación. Hoy ambos disfrutan de su matrimonio junto a sus seres queridos, intentando cambiar su historia.
La relación tiene un final feliz y muy lejos del que muchos temieron cuando se supo del femicidio frustrado por el que fue denunciado el jugador. Recuerda que si eres víctima o conoces de episodios de ese tipo, existe el Fono 1455 del Ministerio de la Mujer y el Fono Familia 149 de Carabineros de Chile para recibir ayuda.
Los números de Jordhy Thompson esta temporada
Jordhy Thompson se casó y le puso un broche de oro a la temporada 2025/26, en la que disputó un total de 31 partidos oficiales con Orenburg. En ellos aportó con 5 goles y 6 asistencias en los 2.304 minutos que acumuló dentro de la cancha.
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En resumen, Jordhy Thompson
- El sorpresivo matrimonio tras un oscuro pasado: El exjugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, concretó su casamiento con Camila Sepúlveda, dándole un giro radical a su historia. Esta unión marca la reconciliación definitiva de la pareja, dejando atrás el grave historial de violencia intrafamiliar que culminó con el futbolista en prisión preventiva tras ser denunciado por femicidio frustrado.
- La potente reflexión pública del jugador: A través de su cuenta de Instagram, el extremo rompió el silencio tras el evento privado y compartió imágenes de la ceremonia. Con la frase “Un ‘Sí’ para toda la vida”, el canterano albo abordó directamente su controversial pasado declarando: “Superamos todo lo malo y ya es tiempo que venga todo lo bueno”.
- Nueva etapa familiar y canales de ayuda: En su mensaje, Thompson enfatizó su compromiso familiar señalando que “una nueva etapa nos espera junto a nuestros hijos”. Dado el historial delictivo y público de la relación, la noticia subraya la importancia de recordar los canales oficiales de ayuda ante episodios de violencia de género en Chile: el Fono 1455 del Ministerio de la Mujer y el Fono Familia 149 de Carabineros.