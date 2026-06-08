Uno que pasó por múltiples clubes de nuestro país publicó emotivo mensaje de despedida. Eso sí, hace rato se le ve pituteando en TNT Sports.

Con títulos y buenas campañas en Colo Colo y U de Chile, más tres pasadas en O’Higgins de Rancagua, un incombustible del fútbol chileno dice adiós. Ramón Fernández hizo el anuncio de una decisión que venía pensando hace rato.

“Despues de varios días, meses meditando y analizando muchísimas cosas , decido comunicar oficialmente que me retiro del futbol profesional. Han sido más de 20 años de una carrera hermosa”, partió explicando.

El talentoso “10” jugó por última vez en San Marcos de Arica, cuando el año pasado peleó el ascenso a la Liga de Primera. Hoy y a sus 41 años, el oriundo de Formosa cuelga los botines para seguir ligado al fútbol de otra manera.

Ramón Fernández toma el micrófono

Ramón Fernández se retiró del fútbol y en emotivo mensaje de despedida, anunció las razones. Eso sí, hace algunos meses viene siendo parte de TNT Sports, comentando partidos de Primera B.

Por eso, el nacionalizado chileno se emocionó en su mensaje de despedida tras una larga carrera en el fútbol. En Chile defendió a Unión La Calera, O’Higgins, la U, Colo Colo, Iquique, San Antonio Unido y San Marcos de Arica.

Publicidad

Publicidad

“Fui un privilegiado, cumplí mi sueño. Ese que me hizo extrañar, sacrificarme y vivir solo para una profesión desde los 14 años, alejarme de mis padres, amigos y muchas cosas que en la adolescencia un chico normal las vive y el que desea ser jugador no”, relató.

El jugador encontró en O’Higgins, su casa en Chile /Photosport

Sin embargo, Ramón reconoce que el fútbol le dio todo y “volvería hacerlo e intentarlo 1000 veces más y sentir eso inexplicable cada vez que entraba a una cancha… Ahora me toca una nueva etapa, ojalá siempre ligado al futbol y ayudando con mi experiencia”.

Publicidad