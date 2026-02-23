Fue campeón con Colo Colo y la U, y ahora revela cómo se prepara el Superclásico: “Yo me aislaba”

Comenzó la cuenta regresiva para el Superclásico 199 del fútbol chileno. En está ocasión el fixture indica que en la fecha 5 de la Liga de Primera se enfrentarán Colo Colo y Universidad de Chile. Duelo que puede cambiar el futuro de ambos equipos.

El Cacique viene de sumar con Fernando Ortiz su tercera victoria tras superar a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. Por su parte, los azules de la mano de Francisco Meneghini no logran encontrar el rumbo y tras el empate ante Limache en el Estadio Nacional, acumulan solo tres puntos y todavía no saben de victorias.

ver también Claudio Borghi le pone fuerte tarea a Claudio Aquino para el Superclásico: “Debería equivocarse…”

Por lo mismo, el encuentro en el Estadio Monumental marcará los próximos días tanto de albos como de azules, que además deben enfrentar la Copa Sudamericana. Escenario que abordó uno que conoció bien ambos equipos ya que vistió las camisetas de los dos más grandes del país.

Es así como Ramón Fernández abordó lo que puede ser este Superclásico 199. “Qué mejor momento para la U para salir del mal momento que en un Superclásico. En tanto Colo Colo tiene la chance de ganar de local y seguir en racha con su gente. Va a ser un lindo superclásico”, lanzó en Pelota Parada de TNT Sports.

ver también Dirigente de U de Chile llama a los verdaderos dueños a poner la cara: “Michel Clark es un peón”

La preparación de Ramón Fernández para los Superclásicos

Pero el ex jugador y ahora comentarista deportivo, también abordó cómo vivía la semana previa al Superclásico. Lo que enfrentó con la camiseta de Universidad de Chile entre 2013 y 2015, y luego con Colo Colo desde 2016 hasta 2017.

Publicidad

Publicidad

“Yo trataba de no salir en la semana del superclásico. Tienes una ansiedad para jugar. Se habla mucho si vas a ser titular o no”, recordó el nacido en Formosa.

“Pero la gente te hace saber que tienes que ganar. Por ahí hay algunos que siguen con su vida normal. Pero yo no. Yo me aislaba para estar con la familia y estar tranquilo”, confesó el jugador que también fue campeón con la U y Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“En ese tiempo veía muy poco los medios. Pero hoy en día se sabe todo por las redes sociales, agarras el celular y te salen reels del superclásico,y de otros ex superclásicos… pero yo no trataba de darle mucha bola”, sentenció.