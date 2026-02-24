Nos vamos a dar un gusto: un ícono de la cultura pop chilena reconoció de qué equipo del fútbol nacional es hincha. Guru Guru, el gracioso pájaro y compañero eterno del Profesor Rossa, confirmó que es fanático de Unión Española.

“Ko jukuesko, jeñor… Jí, kues. Hiskano“, dijo Guru Guru respondiendo “por supuesto, señor. Sí, pues. Hispano“, esto ante la consulta de si efectivamente era hincha de Unión Española.

Ya fuera del personaje, el actor y comediante que le da vida al pájaro que acompañó tantos sábados a niños y adultos en su afán de aprender de la televisión, Claudio Moreno, lamentó esperanzado el momento de UE.

La tristeza de Guru Guru por el descenso de UE

“Es triste, una pena el descenso. Cómo irnos para abajo. Lo viví con tristeza, decepción. Segunda vez que pasamos por lo mismo, aunque la vez anterior ya volvimos, y volvimos con todo“, expuso.

Guru Guru es hincha de Unión Española, al igual que Claudio Moreno.

Moreno sentenció que “espero que en esta oportunidad sea lo mismo. Le mando un saludo a todos los cabros de la Unión. Aguante Unión Española y vamos con todo“.

Unión Española viene de descender a Primera B como colista absoluto de la Liga de Primera 2025. Los rojos finalizaron en el último lugar con apenas 21 puntos en 30 partidos, amén de seis triunfos, tres empates y 21 derrotas.

Ya en Primera B, esta Liga de Ascenso 2026 la Unión debutó con triunfo por 2-0 frente a San Luis de Quillota, en el estadio Santa Laura.

