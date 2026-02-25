El mal comportamiento de los hinchas de U. de Chile le trae un nuevo dolor de cabeza al club. Los azules ya cumplían un castigo por parte de la ANFP cuando, en medio del duelo contra Deportes Limache, hubo nuevos incidentes.

Para el partido contra el Tomate Mécanico, donde el Bulla tuvo la Galería Sur cerrada como sanción por serios desórdenes contra Audax Italiano, se esperaba una mejor conducta de los fanáticos universitario en el Estadio Nacional. Sin embargo, fuegos artificiales empañaron la jornada.

En su informe arbitral, Fernando Véjar denunció: “Al minuto 70, desde la Galería Norte (puerta 1) y codo nororiente (puerta 24 Andes) del estadio, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente“.

Esto obligó a suspender el partido por unos minutos, algo que también quedó documentado en la denuncia del juez. Para ese entonces, la U vencía por 2-1 a Limache. Tras la reanudación, la visita terminó empatando. Y las malas noticias no se detendrían ahí…

U. de Chile fue denunciada por fuegos de artificio y bengalas: ahora fue citada al Tribunal de Disciplina | Photosport

U. de Chile se complica: citada al Tribunal de Disciplina y arriesga otro castigo

La mala noticia para U. de Chile es que este nuevo incidente provocó que el club fuera citado al Tribunal de Disciplina por lo ocurrido frente a Deportes Limache el domingo recién pasado, según confirmó Cooperativa. Deberá comparecer en la sesión del próximo martes 3 de marzo.

Cabe recordar que la U tiene una sanción vigente que implica acceso limitado a la Galería Sur (ingreso solo de niños, mujeres y adultos mayores) para los partidos ante U. de Concepción y Deportes La Serena. Ahora, los azules se complican mucho más.

Los incidentes ocurrieron mientras el club cumplía una sanción vigente en la Galería Sur.