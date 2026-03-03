Universidad de Chile nuevamente tuvo que esperar una sanción de parte del Tribunal de Disciplina, por los hechos que marcaron el compromiso ante Deportes Limache que terminó 2-2 en el Estadio Nacional.

Fue el árbitro Fernando Véjar quien denunció a los azules en su informe, luego de que la barra del cuadro bullanguero lanzó fuegos artificiales en la previa del Superclásico ante Colo Colo.

Dicho momento frenó el partido por algunos minutos en el Nacional, teniendo en cuenta que los hinchas de la U ya estaban castigados y no se pudieron ubicar en la galería sur en Ñuñoa.

Por lo mismo, el Tribunal volvió a revisar el caso de la U, donde decidió sancionar con una multa económica, pero alertando que están condicionales por comportamiento.

Carabineros quitó un lienzo y revisó los bombos de la hinchada de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cuál es el nuevo castigo para la U?

Así lo confirmó el medio Emisora Bullanguera, quienes entregaron detalles de la situación de Universidad de Chile en el Tribunal de Disciplina, con un nuevo castigo por sus hinchas.

En ese sentido, se revisó el informe del árbitro además de imágenes de lo sucedido la noche del partido ante Deportes Limache, de manera de tomar una resolución.

Por lo mismo será una multa económica la que tendrá que pagar la U por el comportamiento de los hinchas, lo que ya le ha traído problemas en la presente temporada.

Hay que recordar que la U ya fue castigada por los hechos de violencia de la primera fecha de la Liga de Primera ante Audax Italiano, por lo que están bajo la lupa de las autoridades.

