Coquimbo Unido tiene un poquito de River Plate desde esta temporada, cuando concretó el fichaje del atacante argentino Lucas Pratto. Y por estas horas, un ex entrenador del Pirata abordó su fallida chance de trabajar en el cuerpo técnico de la Banda Sangre.

Se trata de un argentino de 51 años que además del cuadro aurinegro dirigió en Chile a O’Higgins de Rancagua. Las referencias son para Patricio Graff, quien fue escudero de Pablo Vitamina Sánchez. Y también del Chacho Coudet, quien acaba de terminar su relación con el Deportivo Alavés de España.

En una conversación con la radio La Red, Graff reveló que no acompañará el flamante DT de la Banda Sangre. “No voy a estar en el cuerpo técnico de River con Coudet. Él busca ayudantes que analicen más el contexto argentino”, aseguró el otrora lateral de Rosario Central y el Rayo Vallecano.

Patricio Graff cuando dirigía a Coquimbo Unido. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Ahora que vuelve a Argentina, pone a gente que estuvo más allá. En Argentina solo jugué 3 años, lo demás lo hice afuera. (Damián) Musto tiene un recorrido más largo en el fútbol argentino”, expresó Graff sobre el otrora volante central que será el ayudante del Chacho Coudet.

Damián Musto enfrentó a la UC con el Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores. (Alberto Valdés – Pool/Getty Images).

Una cuestión que al Pato no le molestó, más allá de las ganas de estar en un grande como el cuadro Millonario. “Está bien que Coudet vaya probando y buscando los ayudantes que el necesite. No me llamó la atención de él que es el 1. Le agradecí la oportunidad que me dio para reinsertarme en el fútbol español”, expuso el otrora DT de los aurinegros.

El ex Coquimbo Unido Patricio Graff anticipa al River Plate de Chacho Coudet

Patricio Graff tuvo dos ciclos en Coquimbo Unido y quedó con las ganas de llegar a River Plate, aunque prefiere seguir adelante. Respalda irrestrictamente la decisión de Eduardo Coudet. Y cree que la Banda Sangre tendrá rápidamente en la cancha lo que quiere el estratego.

“Será un equipo súper intenso, con mucho protagonismo, mucha posesión de balón, dos centrodelanteros, mucha movilidad y presión tras pérdida. Lo conocen ustedes, al Chacho lo han vivido en Racing y en Central”, expuso Graff sobre los dos clubes que ya dirigió el ex “8” de River.

Eduardo Coudet en el Deportivo Alavés. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Agregó que “y en River no tengo duda que hará lo mismo y le irá muy bien. Tiene un equipo de futbolistas técnicamente dotados y jerarquía importante para lo que quiere hacer. A veces sin eso, cuesta un poquito más de trabajo y tiempo. Acá con muy poco tiempo, Chacho logrará lo que quiere”. Una declaración que dejó ilusionados a todos los hinchas de la Banda Sangre.

