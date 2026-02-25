La búsqueda del nuevo DT de River Plate que sucederá a Marcelo Gallardo metió sin querer en el baile a Jorge Almirón. Se trata del argentino Eduardo Coudet, quien debe resolver su salida del Alavés de España antes de comenzar a trabajar en la banca de los Millonarios.

A pesar de que el arribo del Chacho Coudet al Monumental de Núñez es inminente, un ex delantero de Cobreloa dejó clarísima su disconformidad por toda esta negociación. “Soy amigo de él y lo fui a buscar muchas veces”, reconoció Gonzalo Belloso, hoy presidente de Rosario Central, en radio La Red.

El rosarino militó en los Zorros del Desierto durante la campaña 1996 y también fue secretario ejecutivo de la Conmebol. “Lo quise siempre en el club, pero no se pudo. Si le dice que sí a River me quedaría un poco incómodo”, añadió Belloso en el citado medio.

El recorrido futbolero de Gonzalo Belloso. (Foto: En Una Baldosa).

“Coudet siempre es un nombre de nuestros afectos, ¿quién no quiere que vuelva al club? Pero si elige River, nos vamos a enfrentar”, afirmó el Pejerrey, quien evidenció su pesar por esta posibilidad del Chacho. De todas maneras, eso lo llevó a prestarle el ropero completo a Almirón, el DT del plantel que tiene a Vicente Pizarro en sus filas.

Ante el ex entrenador de Colo Colo, quien llegó a los Canallas para suplir a Ariel Holan, Belloso dijo que “hoy tengo a Almirón que siempre me encantó” para felicitar la calidad del cuerpo técnico que escogió junto a su directiva.

Presidente de Rosario Central realza a Almirón por culpa del inminente DT de River Plate

La calidad de Jorge Almirón fue valorada por Gonzalo Belloso gracias a la exclusiva responsabilidad del próximo DT de River Plate, Eduardo Coudet. Una suerte de despecho de este directivo, quien también fue gerente deportivo en Olimpia y la selección de Paraguay.

“Ver trabajar y hablar con los jugadores a Almirón me confirma todo lo que pensaba. Estoy sumamente feliz con mi técnico”, apuntó el timonel del cuadro Canalla, que este miércoles 25 de febrero visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Liga Profesional de Argentina.

Jorge Almirón mira a Ángel di María jugar en Rosario Central. (Marcos Brindicci/Getty Images).

Belloso añadió que “creo que vamos a tener excelente rendimiento”. Una declaración esperanzadora para el porvenir Canalla, que afronta el certamen liguero y también jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Así va Rosario Central en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Rosario Central suma 8 puntos al cabo de seis partidos en la Liga Profesional de Argentina 2026, que disputa su primera fase.

