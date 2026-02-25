No pasaron ni 24 horas desde que Marcelo Gallardo dejó la banca de River Plate y su nombre ya empezó a sonar con fuerza fuera de Argentina y desde Brasil aseguran que el “Muñeco” asoma como carta para tomar el lugar de Fernando Diniz en Vasco da Gama.

Medios de peso en el país vecino revelaron que la dirigencia del cuadro carioca inició la búsqueda de un entrenador de alto perfil para reemplazar al técnico que supo conquistar la Copa Libertadores 2023 con Fluminense.

El futuro de Marcelo Gallardo

La caída en semifinales del Campeonato Carioca, justamente ante el “Flu”, terminó por sentenciar el ciclo de Diniz. El estratega brasileño se despidió tras 55 encuentros dirigidos, con un saldo de 20 triunfos, 13 empates y 22 derrotas.

Apenas oficializada su salida, comenzó la danza de candidatos. El portal Ge Globo apunta que Gallardo corre con ventaja dentro de la lista que maneja la directiva, por lo que podría compartir club con el ex Colo Colo, Alan Saldivia.

Pero no es el único nombre sobre la mesa. También aparecen Artur Jorge, campeón de la Libertadores 2024 con Botafogo y actualmente en el Al-Rayyan, además de Renato Gaúcho, técnico con amplio recorrido en el Brasileirao y reciente paso por Fluminense.

Eso sí, en Brasil advierten que cualquiera de estos entrenadores implicaría un esfuerzo económico mayor al que representaba Diniz. Aun así, en Vasco entienden que es el momento de apostar fuerte y dar un golpe de autoridad.

Considerando que, además de las competencias locales, el club disputará la Copa Sudamericana tras haber terminado 14° en la última temporada.

¿Cuándo es el último partido de Gallardo?

A través de un video en las redes oficiales de River Plate, Marcelo Gallardo confirmó que el duelo del jueves ante Banfield será el último que dirija en el club.

La decisión llega tras la caída 1-0 frente a Vélez Sarsfield, que terminó por sellar un segundo ciclo marcado por golpes duros. Así, el técnico más ganador en la historia del Millonario optó por cerrar su etapa en Núñez.

