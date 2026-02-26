La banca de Everton sigue buscando al reemplazante de Javier Torrente. Es ahí donde una lista de nombres ronda por las oficinas del Grupo Pachuca. El último de ellos, Gustavo Biscayzacú.

El “Grillo” fue apuntado por el periodista Diego Peralta como una de las opciones para dirigir en Viña. En diálogo con RedGol, el ex goleador de Colo Colo y Unión Española cuenta la verdad del caso.

“Siempre dije que Chile para mí es mi segundo país, el cual me ayudó como jugador de fútbol a crecer y progresar en mi carrera futbolística. Como entrenador es una meta a corto y mediano plazo poder llegar a dirigir ahí”, explica.

Biscayzacú y los “acercamientos” con Everton

En conversación con RedGol, Gustavo Biscayzacú habló de su trabajo en Uruguay, mientras dan su nombre como opción en Everton. El Grillo dice que lo seduce la idea, aunque hay un “pero”.

“Orgulloso de que un equipo me pueda llegar a tener en carpeta como Everton, hasta ahora no me ha hablado nadie del club, pero sería un placer poder dirigir en Chile”, confesó.

Publicidad

Publicidad

Con total sinceridad, el ex artillero dice que está feliz en su actual trabajo, aunque no se cierra a un telefonazo desde los ruleteros. Al respecto, explica que “hoy estoy en la Sub 19 de Defensor Sporting, es el club que me formó y está mi hijo jugando”.

ver también ¿Llegará? El Kily González aparece como opción para dirigir a Everton en la Liga de Primera

“Estoy contento y haciendo un gran trabajo, pero no me cierro a una Primera División y un mercado como Chile, que me encantaría llegar”, cerró.

En resumen:

Everton busca un reemplazante para el director técnico Javier Torrente tras su salida.

busca un reemplazante para el director técnico tras su salida. Gustavo Biscayzacú integra la lista de candidatos manejada por el Grupo Pachuca para Viña.

integra la lista de candidatos manejada por el para Viña. Biscayzacú dirige actualmente la categoría Sub 19 del club uruguayo Defensor Sporting.

Publicidad