Uno de los goleadores más reconocidos en Colo Colo reapareció en la pretemporada que realizan los albos en Uruguay. A tal punto que su hijo, que hoy corre con luces propias, hasta intercambió camisetas con Arturo Vidal. En una muestra del gran legado que dejó en el Estadio Monumental.

Esto tiene relación con Gustavo Biscayzacú, que aprovechó la realización de la Serie Río de La Plata para compartir con el plantel del Cacique. El “Grillo” apareció en el hotel de concentración y tuvo un amistoso intercambio con Arturo Vidal.

El King se mostró alegre con la visita del sempiterno goleador y hasta cambió casaca con su hijo Xabier. El joven de 20 años hoy juega en el Defensores Sporting y es uno de los jugadores de mayor proyección en Uruguayo. Un momento que compartieron en redes sociales y que sumó cientos de likes de parte de los hinchas albos, que hoy más que nunca sueñan con un delantero como Biscayzacú.

Pese a su tamaño, y a su apodo de “Grillo”, el charrúa siempre cumplió. Por lo mismo fue goleador del fútbol chileno y clave en la campaña de 2007 cuando los albos lograron el título que los llevó al Tetracampeonato. Incluso varios no olvidan la semifinal ante la U de Chile donde Biscayzacú clavó un golazo de globito para cerrar la llave.

El hijo de Biscayzacú, Xavier,junto con Arturo Vidal. Ambos intercambiaron camisetas.

La nueva vida de Gustavo Biscayzacú

Pero el tiempo ha pasado y Gustavo Biscayzacú ya colgó los zapatos. Con 47 años se ha dedicado a la dirección técnica, especialmente en Uruguay. Sin embargo, también ha hecho espacio para una campaña solidaria que saca aplausos en su tierra natal.

Esto tiene relación con la fundación “Tu balón, tu sueño”. Tal como dice el nombre, el objetivo es juntar balones de fútbol para los niños de escasos recursos en Uruguay. La campaña solidaria ya se ha extendido por sexto año y en la navidad del 2025 logró reunir cuatro mil pelotas.

“Esto nació por el 2020. Está fundación nació en Chile y me pidieron ser embajador en Uruguay, que era el único país que faltaba”, expresó orgulloso de poder liderar dicha campaña. La recepción ha sido positiva y en la reciente navidad rompió todos los récords imaginados.

“Primero fueron 420 pelotas, y este año (2025) queremos llegar a las cuatro mil. Estamos agradecidos con cada una de las personas que nos ayuda”, confesó. Por lo que el objetivo es seguir creciendo y ayudar a quienes más lo necesitan.

¿Y el fútbol? De momento el “Grillo” sigue jugando uno que otro partido de fútbol. Pero también no le hace el quite al pádel, que se ha transformado en su nuevo deporte favorito. “Ahora le meto a full al pádel. Estoy al 100%. Estamos jugando todos los días”, confesó. Por lo que sigue más activo que nunca.

