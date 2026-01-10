La partida de Maximiliano Falcón de Colo Colo a principio de 2025 no pudo ser bien cubierta por los albos, que un año después esperan suplir al Peluca con otro jugador rudo uruguayo.

Blanco y Negro llegó a un total acuerdo con el defensor central charrúa Javier Méndez, quien tiene condiciones muy similares a las que mostró Peluca en su paso por el estadio Monumental.

El zaguero llega acostumbrado a sentir presión, porque viene de un equipo tan grande como Colo Colo, puesto que las últimas dos temporadas jugó en Peñarol, donde fue titular indiscutido.

ver también Mercado de fichajes: Colo Colo cierra a su primer refuerzo potente y suma su tercera incorporación

Gustavo Biscayzacú alaba a Javier Méndez

Para conocer un poco más a Javier Méndez en RedGol llamamos a Gustavo Biscayzacú, ex delantero de Colo Colo que conoce muy bien al zaguero uruguayo.

El ahora entrenador cree que el Cacique le apuntó en ir a buscar al jugador que acaba de cumplir 31 años, debido a que considera que tiene buenas condiciones para rendir en Chile.

“Hace dos años que viene jugando en Peñarol a muy buen nivel. El año pasado hizo un buen torneo en Uruguay, se afianzó en la defensa. Es el típico defensor uruguayo, aguerrido, que va bien de arriba, es fuerte“, dijo el campeón con Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Javier Méndez llega a Colo Colo tras un buen paso por Peñarol. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

“No es tan rápido, pero es tiempista, se ubica muy bien. Técnicamente no es tan bueno, pero no es un jugador que no pueda dar un buen pase. Puede ser muy interesante para Colo Colo este fichaje”, agregó el Grillo sobre Méndez.

Javier Méndez llegará este mismo sábado a Chile y se espera que en el corto plazo se una a la pretemporada del cuadro albo en Pirque.

Publicidad

Publicidad