Pocos son los que recuerdan el paso de Jaime Pizarro, uno de los jugadores más importantes en la historia de Colo Colo, por el Barcelona de Guayaquil en 1994. El motivo es bastante fácil de entender, ya que apenas estuvo por unos meses antes de volver ese mismo año al Cacique.

Sin embargo, uno que recuerda bien el paso del chileno por el club es Isidro Romero, precisamente el presidente del cuadro ecuatoriano en ese entonces y que se encargó de despedir al volante.

Así mismo lo recordó en charla con Radio Centro, donde aseguró que echó al volante al considerarlo un vago dentro de la cancha. Además, lo hizo insultándolo feamente frente al resto de sus compañeros.

El empresario, quien habló a propósito de un presente bastante complejo en el que alguna vez presidió, afirmó que “Jaime Pizarro me costó 600 mil dólares de aquella época, el mejor 8 de América. No resultaba, era vago en la cancha. Estaba molesto yo con él”.

Jaime Pizarro estuvo por apenas unos pocos meses en el Barcelona de Guayaquil. | Foto: Archivo.

“Nunca bajaba a los camerinos cuando perdía, porque sabía que los iba a reventar. Yo tenía el derecho a putearlos decentemente porque los tenía al día y les daba todo lo que querían”, agregó.

En ese sentido Romero recordó que le negó la palabra al chileno en una reprimenda al grupo, lo que hizo explotar todo. “Dijo que entonces no estábamos en una democracia y yo respondí: ‘guardias de seguridad, llévenselo a Chile a este hijo de puta”.

“He perdido 600 mil dólares. Es el acto más grande de disciplina que impuse en BSC y el resto de los jugadores estaban cagados”, concluyó el polémico dirigente.