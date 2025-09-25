¿Volverá al fútbol? Jaime Pizarro responde qué hará cuando deje el Ministerio del Deporte

La gestión de Jaime Pizarro en el Ministerio del Deporte es de las mejores evaluadas en el Gobierno del Gabriel Boric. El exjugador y entrenador de Colo Colo y U. Católica se ha mantenido firme en el cargo, el que asumió en reemplazo de Alexandra Benado en 2023.

Uno de sus primeros desafíos en el puesto fue el desarrollo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que dejó una gran huella en nuestro país. Ahora, el Kaiser vive los meses finales en la cartera, que dejará el próximo 11 de marzo de 2026.

Ahora, en conversación con Emol TV, Jaime Pizarro respondió qué hará después de que concluya su ciclo en el ministerio. ¿Está la posibilidad de volver al fútbol? “No lo estoy pensando en este momento“, respondió.

“Fui jugador, entrenador, director. Si estoy aquí es porque ese recorrido lo cumplí. Es insustituible estar dentro de una cancha, por eso mientras más cerca esté soy más feliz. ¿Qué vendrá después? Todavía queda… Ya veremos”, complementó después.

Jaime Pizarro y otro desafío en el Ministerio del Deporte

Además, Jaime Pizarro se refirió a lo que será el Mundial Sub 20, que comenzará este sábado 27 en nuestro país. “Se buscó abonos que generaran un valor que fuera muy promocional, ocho fechas en Valparaíso o Santiago estaban a casi 23 mil pesos”, comentó.

“Los niños menores de 3 años con acceso gratis, valor diferente para personas mayores. Hay distintas formas y también las sedes han generado estas invitaciones”, agregó.